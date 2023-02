¿Quién fue Joaquín Murrieta? Esta es su historia

La historia del legendario mexicano será contada en la serie de Prime Video 'La cabeza de Joaquín Murrieta', que fue estrenada recientemente.

En el siglo XIX en California, durante la llamada Fiebre del oro de la década de 1850, existió un hombre que se volvió una leyenda, su nombre es Joaquín Murrieta.

Su historia comienza tras la derrota de México en la guerra con Estados Unidos, lo que provocó la pérdida del vasto territorio que hoy forman los estados de Arizona, California, Nevada, Utah, Nuevo México, partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma.

Fue el periodista John Rollin Ridge quien escribió la primera novela de la vida del mexicano, titulada The Life and Adventures of Joaquin Murieta, the Celebrated California Bandit (1854), donde narra su vida, sus aventuras y sobre su muerte.

Dicha obra cuenta cómo la esposa de Murrieta fue violada y asesinada por estadounidenses, mientras que su hermano fue ahorcado y acusado injustamente por un crimen.

Murrieta juró vengar la vida de sus seres queridos matando a todos los ‘gringos’. El libro también muestra la constante persecución y discriminación que sufrió Murrieta, por lo que para algunos es un héroe mientras que para otros es un bandido.

Para mediados del siglo XIX, Joaquín Murrieta ya era uno de los bandoleros más buscados de California. También es considerado el 'Robin Hood' mexicano.

Luego de su muerte incierta, esta figura se convierte en una imagen prototípica de la rebeldía latinoamericana y para muchos representa la complicada relación entre México y Estados Unidos.

En ambos lados de la frontera, el mexicano Murrieta se convirtió en un hito, por lo que su leyenda será ahora contada en una serie de Prime Video titulada “La cabeza de Joaquín Murrieta” y protagonizada por Juan Manuel Bernal.