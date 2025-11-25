Reacciona Fátima Bosch a ataques en redes tras Miss Universo

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, reaccionó públicamente a los múltiples ataques que ha recibido en redes sociales en los días posteriores a su coronación.

La mexicana compartió capturas de pantalla con insultos y deseos de daño, y lanzó una reflexión sobre la violencia digital.

“¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce?”, escribió la tabasqueña.

Aseguró que, aunque cuenta con autoestima y valores sólidos, muchas mujeres sí pueden verse afectadas emocionalmente por agresiones de este tipo.

Descarta renunciar y asegura que su propósito sigue firme

Bosch dejó claro que no contempla renunciar al título de Miss Universo. Por el contrario, aseguró que seguirá adelante con su misión.

“Ningún insulto apagará mi propósito. Cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas”, señaló, subrayando que su victoria abre camino para otras mujeres.

Mensaje directo a quienes la atacan

La modelo también dirigió palabras a quienes han difundido odio o calumnias contra ella:

“Mi victoria no es una amenaza. Es un recordatorio de que las mujeres somos poderosas y resilientes. No estamos aquí para cumplir expectativas ajenas, sino para transformar el mundo”.

Bosch insistió en que convertir frustración en violencia no es opinar, sino perpetuar un problema mundial que las mujeres ya no están dispuestas a tolerar.

Agradece el apoyo y reafirma su compromiso

En la parte final de su comunicado, la mexicana agradeció las muestras de afecto recibidas por miles de seguidores.

“A quienes sí creen en mí, gracias. Su luz me sostiene”, expresó. Además, reiteró que su corona será una herramienta para defender a las mujeres y combatir cualquier tipo de violencia.

“La violencia jamás podrá matar el fuego que conoce su valor. Mi voz no se apaga”, concluyó.

