Elon Musk reacciona a violencia tras caída de 'El Mencho'

La ola de violencia que siguió al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, tuvo eco internacional y alcanzó incluso al empresario Elon Musk, quien reaccionó en su plataforma X (antes Twitter) con un emoji que reflejaba desconcierto ante las imágenes de incendios y bloqueos en México.

Oseguera Cervantes murió tras un enfrentamiento con fuerzas federales en la sierra de Jalisco.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, el capo y miembros de su escolta fueron atacados durante el operativo, lo que derivó en un intercambio armado y su posterior fallecimiento.

Violencia y Código Rojo

Tras el operativo, distintos municipios activaron protocolos de máxima alerta. En Puerto Vallarta se reportaron bloqueos, vehículos incendiados y ataques a establecimientos, hechos que fueron documentados por ciudadanos y difundidos en redes sociales.

Las imágenes, incluido el incendio de un comercio, se viralizaron rápidamente y provocaron reacciones de usuarios en distintos países.

La breve respuesta de Musk generó cientos de comentarios y evidenció el impacto internacional del episodio.

¿Cómo se planeó el operativo?

Durante la conferencia matutina, el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, explicó que la operación se estructuró a partir de labores de inteligencia militar.

Según detalló, el 20 de febrero se detectó a un colaborador cercano a una pareja sentimental del líder criminal, lo que permitió ubicar un inmueble en Tapalpa donde se reunió con el capo. Al confirmarse su permanencia en el sitio, al día siguiente se afinó el despliegue federal.

El domingo 22 de febrero se ejecutó la ofensiva en la zona serrana de Jalisco y se confirmó la muerte del dirigente criminal. Horas después, el grupo delictivo respondió con bloqueos carreteros y quema de vehículos para frenar la movilización de autoridades.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que existe coordinación entre fuerzas federales y gobiernos estatales para contener posibles reacciones y preservar la calma.

Comentarios