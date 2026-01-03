Samuel García reacciona a reportes sobre detención de Maduro

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, se pronunció este sábado en redes sociales sobre la situación política en Venezuela, luego de que circularan reportes internacionales que señalan la supuesta detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa durante un operativo militar encabezado por Estados Unidos.

A través de su cuenta oficial, el mandatario estatal compartió un mensaje dirigido al pueblo venezolano, acompañado de capturas de pantalla de un comunicado atribuido al presidente estadounidense Donald Trump y de imágenes que, según versiones difundidas en redes sociales, corresponderían al momento de la detención.

“A todos mis amigos de Venezuela, Dios con ustedes”, escribió García en su publicación.

Versiones sobre el operativo

De acuerdo con información difundida por algunos medios estadounidenses, la presunta captura de Maduro habría ocurrido como parte de un operativo conjunto de fuerzas militares y de seguridad en Caracas, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del gobierno venezolano.

Las versiones comenzaron a circular durante la madrugada del sábado y rápidamente generaron reacciones en redes sociales y en el ámbito político internacional.

Postura de Donald Trump

En una rueda de prensa relacionada con el supuesto operativo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que tras la captura de su homólogo venezolano, su administración asumiría el control del gobierno de Venezuela.

El mandatario republicano justificó esta postura al señalar que su gobierno busca proteger la libertad del pueblo venezolano y restablecer el orden democrático en el país sudamericano.

Reacciones y expectativa internacional

Las declaraciones y publicaciones han generado expectativa y controversia a nivel internacional, mientras gobiernos y organismos multilaterales se mantienen atentos al desarrollo de los acontecimientos y a una eventual confirmación oficial de los hechos.

