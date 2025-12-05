Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
escena_ozzy_f979be3928
Escena

Realizarán homenaje a Ozzy Osbourne el 7 de enero

La temporada 14 de The Masked Singer debuta el 7 de enero con un episodio especial que celebra la música de Ozzy Osbourne y su legado

  • 05
  • Diciembre
    2025

Tras la pausa más extensa en la historia del programa hasta ahora, la querida competencia de canto finalmente regresa a Fox el 7 de enero para lo que promete ser una temporada 14 monumental, y Entertainment Weekly revela los primeros detalles exclusivos.

La temporada 14 promete llevar los emblemáticos episodios temáticos del programa a un nivel completamente nuevo, celebrando algunos de los momentos más icónicos y nostálgicos de la cultura pop.

Entre ellos se encuentra un episodio especial de antología musical titulado “Ozzfest”, que se realiza como homenaje a Ozzy Osbourne, el reconocido rockero que falleció en el mes de julio a la edad de 76 años, y que recordará su trayectoria musical y su influencia en la industria.

El homenaje contará con la participación de su hija, Kelly, quien anteriormente compitió en TMS como Ladybug en la temporada 2 y regresa ahora para rendir un sentido tributo a su padre y su legendaria carrera.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

911840c8_2cf9_4a44_9832_1800c0867825_85ce2ce3f4
Día Mundial de las Papas Fritas: más que una simple guarnición
Whats_App_Image_2025_07_20_at_9_40_39_PM_3c92dbe83f
Éxito concierto de El Poder del Norte en colonia Mirasierra
Whats_App_Image_2025_01_22_at_12_42_30_AM_45afa6d408
Homenajearán a Antonio Tanguma en el Teatro de la Ciudad
publicidad

Últimas Noticias

Policia_San_Pedro_753fc73a4c
Entrega San Pedro 38 motocicletas para fortalecer la seguridad
que_es_el_agua_potable_8826322ae8
Advierte Agua y Drenaje por cortes de agua en Guadalupe
Whats_App_Image_2025_12_05_at_4_30_39_PM_eaa104a68e
Samuel García da la bienvenida a países que jugarán en Nuevo León
publicidad

Más Vistas

tren_golfo_sheinbaum_1dc179985c
Lanzarán este viernes licitación de Tren del Golfo en urbe regia
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
selecciones_que_jugaran_en_estadio_de_Monterrey_mundial_2026_sorteo_43e321077b
Monterrey recibirá estos equipos en el Mundial 2026
publicidad
×