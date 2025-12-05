Realizarán homenaje a Ozzy Osbourne el 7 de enero

Tras la pausa más extensa en la historia del programa hasta ahora, la querida competencia de canto finalmente regresa a Fox el 7 de enero para lo que promete ser una temporada 14 monumental, y Entertainment Weekly revela los primeros detalles exclusivos.

La temporada 14 promete llevar los emblemáticos episodios temáticos del programa a un nivel completamente nuevo, celebrando algunos de los momentos más icónicos y nostálgicos de la cultura pop.

Entre ellos se encuentra un episodio especial de antología musical titulado “Ozzfest”, que se realiza como homenaje a Ozzy Osbourne, el reconocido rockero que falleció en el mes de julio a la edad de 76 años, y que recordará su trayectoria musical y su influencia en la industria.

El homenaje contará con la participación de su hija, Kelly, quien anteriormente compitió en TMS como Ladybug en la temporada 2 y regresa ahora para rendir un sentido tributo a su padre y su legendaria carrera.

