Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
trump_se_reune_con_gabinete_ante_incertidumbre_de_acuerdo_de05d05190
Internacional

Trump reúne a gabinete ante incertidumbre de acuerdo con Irán

Dichas conversaciones se complicaron aún más después de que fuerzas de Estados Unidos realizaran 'ataques defensivos' al sur de Irán

  • 27
  • Mayo
    2026

Ante la incertidumbre que vive Estados Unidos sobre las negociaciones de paz con Irán, el presidente Donald Trump se reunió con su gabinete este miércoles.

A pesar de las negociaciones, Trump proyecta confianza en que está cerca de cerrar un acuerdo que reabrirá el estrecho de Ormuz y le dará un argumento creíble de que la capacidad nuclear de Irán se ha reducido lo suficiente para declarar su victoria.

Este acuerdo aplaza asuntos críticos para resolverlos más adelante y ya ha expuesto al presidente republicano a duras críticas sobre los líderes de la línea dura de Irán.

Dichas conversaciones se complicaron aún más después de que fuerzas de Estados Unidos llevaron a cabo el lunes lo que el Pentágono calificó de ataques “defensivos” contra sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones dedicadas a colocar minas en el sur de Irán. 

Ruvio afirmó que las conversaciones con Irán 'tardarán varios días'

Por esto, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que las conversaciones con Irán sobre la reapertura del estrecho y la extensión del alto fuego tardarán varios días más. 

“O va a lograr un buen acuerdo o no habrá acuerdo”, sentenció Rubio.

Aunque el presidente republicano insiste en que un acuerdo está al alcance, parece haber distancia entre Estados Unidos e Irán en varios asuntos clave, tales como el escrutinio de aliados republicanos como  los senadores Roger Wicker, Lindsey Graham y Ted Cruz.

Ellos se resisten a aspectos del acuerdo que han surgido públicamente y que, en su opinión, son bastante similares a los del pacto nuclear alcanzado, en su momento, por el presidente demócrata Barack Obama, que Trump desechó durante su primer mandato.

Un funcionario regional, con conocimiento directo de las negociaciones, indicó que la forma en que Irán entregaría el uranio quedaría sujeta a conversaciones adicionales durante un período de 60 días. 

Irán tiene 440.9 kilogramos de uranio enriquecido hasta una pureza del 60%, un corto paso técnico respecto de los niveles de grado armamentístico del 90%, según el Organismo Internacional de Energía Atómica.

Irán buscará incluir a Líbano en cualquier acuerdo de paz

Otro asunto clave sin resolver es si el alto el fuego también abarcará las operaciones de Israel contra Hezbolá, debido a que insiste en que Líbano debería ser incluido en cualquier acuerdo de alto el fuego negociado con Estados Unidos.

Esto se debe a que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que profundiza su operación en el Líbano. Mientras que el exportavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Jonathan Conricus, afirmó que Tel Aviv espera que Irán actúe rápidamente para dirigir cualquier alivio de sanciones a restaurar su capacidad militar y reforzar a los grupos aliados, incluidos Hezbolá y Hamás en la Franja de Gaza.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

inter_mark_carney_6e788d9d97
Carney aboga por una nueva alianza entre EUA y Canadá
inter_gobernadora_nueva_york_kathy_hochul_23826028a5
Nueva York anuncia impuesto sobre segundas residencias de lujo
Netanyahu_20c298b40e
Ordena Netanyahu ampliar el control de Israel en Gaza al 70%
publicidad

Últimas Noticias

IMG_1468_13f9509de2
Hijo de Yahir publica foto con su padre y lanza mensaje
Captura_de_pantalla_2026_05_28_203756_0c8688f675
Ejército refuerza protocolos ante inundaciones en Matamoros
IMG_5017_0338a64f93
Entrega Mijes aparatos ortopédicos, en alianza con la IP
publicidad

Más Vistas

trabajadores_sacan_provecho_a_prestamos_5cb8126bf5
Se dispara ola de fraudes por Sofomes en Nuevo León
libro_tiro_libre_06_5992fb961c
UANL impulsa lectura y deporte con libro rumbo al Mundial
finanzas_hoteles_nl_0f79807ddd
A 15 días del Mundial en NL... ¡hoteles no se llenan!
publicidad
×