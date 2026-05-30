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Nuevo León

Murió a los 90 años el ex Gobernador Jorge Treviño

Fue en el sexenio de 1985 a 1991 que estuvo al frente de la gubernatura de Nuevo León. Los servicios funerarios se realizarán a partir de las 12 del mediodía.

  • 30
  • Mayo
    2026

La noche de este viernes se dio a conocer que el ex gobernador de Nuevo León, Jorge Alonso Treviño Martínez, perdió la vida a los 90 años, sin que hasta el momento se tengan más detalles sobre su deceso.

De acuerdo con datos proporcionados por una esquela publicada por las capillas donde serán velados sus restos, su muerte ocurrió en los primeros minutos del viernes, a las 7:42am. 

Servicios funerarios este sábado 

Nacido un 2 de noviembre de 1935 le sobreviven su esposa Cristina Larralde de Treviño, sus hijas Lorenza e Isabela, además de cuatro nietos. 

Los servicios funerarios se realizarán a partir de las 12 del mediodía de este sábado 30 de mayo en las capillas Valle de La Paz, ubicadas en el municipio de San Pedro Garza García.

Posteriormente se realizará una misa con cenizas presentes a más 18 horas, concluyendo los servicios fuernarios ahí mismo. 

Encabezó el Gobierno de Nuevo León entre 1985 y 1991

Fue en el sexenio de 1985 a 1991 que estuvo al frente de la gubernatura de Nuevo León. 
 
Entre las obras que se realizaron durante su gestión estatal están las autopistas a Cadereyta y Anillo Periférico, la presa El Cuchillo en el municipio de China y la línea 1 del Metro. 

Participó además en el gobierno federal durante el mandato del presidente Luis Echeverría, además de integrar la cámara baja como diputado federal por Nuevo León.

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