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Tamaulipas

Realizarán homenaje a Amalia González Caballero en la CDMX

La Rotonda de las Personas Ilustres será el lugar en el que se celebrará el homenaje en torno al 40 aniversario luctuoso de la emblemática figura tamaulipeca.

  • 30
  • Mayo
    2026

El próximo miércoles 3 de junio a las 9:00 horas, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) en coordinación con la Representación del Gobierno de Tamaulipas en la Ciudad de México llevarán a cabo un programa especial para conmemorar la memoria de Amalia González Caballero, como una figura tamaulipeca clave de la historia política, social y cultural de nuestro país.

"Amalia González Caballero no solo fue una destacada escritora y figura de la diplomacia mexicana, también fue precursora en la participación de las mujeres en el servicio público y en tocar temas de feminismo y emancipación", mencionó el director general del ITCA, Héctor Romero - Lecanda.

"Por ello este homenaje que se realiza desde el Gobierno del Estado de Tamaulipas es indispensable, visibilizando sus aportaciones sociales", agregó.

Será en la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón Civil de Dolores que se recordará la vida y obra de la mujer nacida en Jiménez, Tamaulipas en un proyecto que cuenta con el respaldo de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México.

El programa contará con la participación de la Banda de Guerra del 4º Batallón de Servicios Especiales de la Policía Militar, de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la interpretación musical a cargo del Trío Regional del Valle y la Mtra. Nora Ahumada, quien realizará la lectura del poema dedicado a Amalia por Carlos Pellicer y de la Mtra. María Ludivina González Yáñez, quien hará una semblanza.

Amalia González Caballero de Castillo Ledón fue una de las figuras más destacadas en la lucha por los derechos de las mujeres en México. Impulsó activamente el reconocimiento del voto femenino y se convirtió en la primera embajadora mexicana. Además, promovió la educación, la cultura y el acceso a servicios sociales para sectores populares, destacando también como escritora, dramaturga y gestora cultural.

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Para concluir, se realizó una invitación a la población en general para unirse a este acto cívico que conmemora la memoria de una mujer tamaulipeca, cuya labor contribuyó a construir las bases para que las mujeres puedan ejercer su derecho al voto y ser votadas, como parte de los derechos fundamentales de las personas.


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