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Rechaza Shakira uso de su imagen en campaña electoral

También dejó claro que no apoya ni a Iván Cepeda ni al candidato de derecha Abelardo de la Espriella, quienes se enfrentarán en la segunda vuelta electoral.

  • 05
  • Junio
    2026

Shakira salió al paso de una publicación que circuló en redes sociales y aclaró que no respalda a ninguno de los candidatos que disputan la Presidencia de Colombia. La cantante colombiana pidió además que su imagen no sea utilizada con fines políticos ni vinculada a campañas electorales sin su autorización.

La aclaración llegó después de que se difundiera un montaje digital en el que la intérprete aparecía junto al candidato izquierdista Iván Cepeda y su compañera de fórmula, la senadora Aida Quilcué. La imagen incluía el mensaje "Wolfpack con el Pacto Histórico", en referencia tanto a los seguidores de la artista como al movimiento político al que pertenece el aspirante presidencial.

Ante la viralización del contenido, el equipo de la cantante emitió un mensaje en el que rechazó cualquier relación con las campañas que compiten por la Presidencia.

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Shakira rechaza uso político de su imagen

"Las imágenes que circulan de mí apoyando a candidatos presidenciales son falsas. No respaldo a ningún candidato, ni he autorizado el uso de mi imagen en ninguna campaña", expresó la artista mediante un comunicado.

La declaración también dejó claro que no apoya ni a Iván Cepeda ni al candidato de derecha Abelardo de la Espriella, quienes se enfrentarán en la segunda vuelta electoral prevista para el próximo 21 de junio.

Tras la queja pública de la cantante, el material fue retirado de las plataformas donde había comenzado a compartirse.

Pide elecciones transparentes y en paz

Además de desmentir el supuesto respaldo político, Shakira expresó su deseo de que el proceso electoral colombiano se desarrolle de manera pacífica y transparente.

"Mi compromiso es con Colombia, con su democracia y con el derecho de cada colombiano a elegir libremente. Mi deseo es que estas elecciones transcurran con transparencia y en un ambiente de paz para todos los colombianos".

Mientras tanto, la artista continúa enfocada en su carrera musical. Actualmente promociona junto al cantante nigeriano Burna Boy el sencillo 'Dai Dai', elegido como canción oficial de la Copa del Mundo 2026. Ambos artistas tienen previsto interpretar el tema durante la ceremonia inaugural del torneo, programada para el 11 de junio en la Ciudad de México.

 


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