Rechaza Tribunal Electoral de NL recurso promovido por Mario Soto

La resolución fue emitida el 29 de julio, pero dada a conocer este viernes, con lo que el legislador no obtuvo la suspensión ni la revocación del procedimiento

El Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León desechó el juicio para la protección de los derechos político-electorales promovido por el diputado local de Morena, Mario Soto Esquer, con el que buscaba impugnar el procedimiento sancionador que su partido le inició por haber participado en la sesión de la Comisión Anticorrupción del Congreso donde se dio trámite al juicio político contra el gobernador Samuel García.

La resolución fue emitida el 29 de julio, pero fue dada a conocer este viernes, con lo que el legislador no obtuvo la suspensión ni la revocación del procedimiento interno que Morena mantiene en su contra desde el 15 de junio.

El procedimiento partidista deriva de la inasistencia de Soto a la reunión de la Comisión Anticorrupción en la que avanzó el juicio político promovido contra el mandatario estatal.

Mientras el proceso disciplinario continúa, el diputado local tiene restricciones para realizar pronunciamientos públicos en representación de Morena, aunque ha manifestado que sí llevará a cabo su informe de actividades legislativas en las próximas semanas.

Con la resolución del Tribunal Electoral local, el procedimiento interno permanece vigente y seguirá su curso dentro de los órganos de justicia partidaria.

No obstante, Soto aún cuenta con la posibilidad de impugnar la decisión del órgano electoral estatal mediante un recurso ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, posteriormente, de ser necesario, ante la Sala Superior del mismo tribunal, que tendría la última palabra sobre el caso.