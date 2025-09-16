Cerrar X
Escena

Rechazan solicitud de los hermanos Menéndez para un nuevo juicio

El fallo se produjo este lunes por de un juez de la Corte Superior de Los Ángeles, pocas semanas después de que se les negara la libertad condicional

  • 16
  • Septiembre
    2025

Un juez de California rechazó una nueva solicitud para un nuevo juicio por parte de los hermanos Erik y Lyle Menendez.

Esta negativa cierra otro posible camino para que Erik y Lyle puedan conseguir su liberación de prisión por el asesinato de sus padres en 1989 en su mansión de Beverly Hills.

Este fallo se produjo este lunes por parte del juez William C. Ryan, de la Corte Superior de Los Ángeles, y se produce pocas semanas después de que se les negara la libertad condicional a los hermanos.

En 2023, Ryan ya había denegado una petición que buscaba una revisión de sus condenas basándose en nuevas pruebas que respaldan sus afirmaciones de abuso sexual por parte de su padre.

El juez escribió que la nueva evidencia que "corrobora ligeramente" las acusaciones de que los hermanos fueron víctimas de abuso sexual no niega el hecho de que actuaron con "premeditación y deliberación" cuando llevaron a cabo los asesinatos.

Se envió un correo electrónico a Mark Geragos, abogado de los hermanos, solicitando comentarios sobre el fallo del juez.

El paso 22 de agosto, un panel de dos comisionados negó la libertad condicional a los hermanos Menéndez, señalando que Lyle aún mostraba "rasgos de personalidad antisocial como engaño, minimización y violación de reglas que subyacen a esa superficie positiva".

Un día antes también se le negó la libertad condicional a Erik Menendez después de que los comisionados determinaran que su mala conducta en prisión lo hacía aún un riesgo para la seguridad pública.

En 1996, los hermanos fueron condenados a cadena perpetua por matar a tiros a su padre, Jose Menendez, y a su madre, Kitty Menendez, el 20 de agosto de 1989.

La defensa legal de los hermanos argumentó que actuaron en defensa propia después de años de abuso sexual por parte de su padre, pero los fiscales dijeron que los hermanos buscaban una herencia multimillonaria.

En mayo de este año, un juez redujo sus sentencias, con lo que de inmediato se volvieron elegibles para la libertad condicional, pero este dictamen les cierra otro camino para salir de la prisión de San Diego en donde se encuentran.


