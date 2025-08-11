Cerrar X
Demi Lovato se reencuentra con los Jonas Brothers

Demi Lovato y Joe Jonas desataron una ola de nostalgia al reunirse en el concierto de los Jonas Brothers en el MetLife Stadium este domingo

  • 11
  • Agosto
    2025

Demi Lovato y Joe Jonas desataron una ola de nostalgia al reunirse en el concierto de los Jonas Brothers en el MetLife Stadium este domingo, durante la gira JONAS20: Greetings From Your Hometown. 

Interpretaron juntos clásicos de Camp Rock como “This Is Me”, “Gotta Find You” y “Wouldn’t Change a Thing”, transportando a los fans directamente a la era Disney de 2008-2010.

La reacción del público fue épica, con gritos y emoción a tope, y las redes sociales explotaron con comentarios como “¡Nunca superaré esto!” o “Mi corazón de Camp Rock no puede más”.

Además, compartieron un TikTok detrás de escena haciendo lip-sync de su dueto y otro con un audio icónico de Debby Ryan, lo que avivó aún más la fiebre nostálgica.

Este reencuentro no solo recordó la química de Mitchie y Shane, sus personajes en Camp Rock, sino que también reavivó rumores sobre una posible Camp Rock 3.

Aunque no hay confirmación oficial, los fans están soñando con una nueva película, sobre todo porque Demi y Joe, quienes salieron brevemente en 2010, mostraron que su amistad sigue fuerte. 


