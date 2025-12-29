Thalía se reencuentra con sus telenovelas gracias a la IA

Thalía sorprendió a sus seguidores de Instagram al postear un video hecho con Inteligencia Artificial (IA) en el que se reencontró con cada uno de los personajes que ha interpretado en las telenovelas.

A unos días de iniciar el 2026 con nuevos proyectos y experiencias, la actriz y cantante agredeció por todo lo vivido no solo en los últimos 12 meses, sino también en los años que tiene de carrera.

“Imposible no terminar el año agradeciéndole a todas mis niñas preciosas”, escribió en Instagram para acompañar el video hecho con IA y en el que aparece ella en la actualidad haciendo un recorrido por los foros de grabación mientras se reencuentra con cada uno de los personajes con los que protagonizó las telenovelas más recordadas de la televisión mexicana.

“Gracias a mis hermosas protagonistas de sueños y alegrías. Ellas nos siguen uniendo generaciones enteras, sin fronteras sin idiomas, solo guiadas por el amor y los deseos de que los sueños se pueden cumplir”, escribió en un mensaje a sus seguidores.

Para cerrar el 2025 con broche de oro, Thalía no dudó en recordar a cada una de estas protagonistas de telenovelas mientras de fondo suena Forever young

Algunos de los personajes que recordó en esta reaparición en redes sociales destacan María la del Barrio, Marimar, Rosalinda, María Mercedes y algunos otros personajes, quienes lucieron los looks exactos con los que la famosa de 54 años logró consolidarse como una de las grandes de la televisión mexicana.

En su mensaje para despedir el 2025 y celebrar la llegada del Año Nuevo 2026, Thalía también agradeció porque cada uno de estos personajes sigue tan vigente como en los años en los que salieron al aire en la pantalla chica y adelantó que así como ellas, en el futuro cercano podrían venir más proyectos.

“Gracias a ellas que siguen más vigentes que nunca, adaptándose a todos los formatos existentes y por venir”, añadió en su mensaje vial.

