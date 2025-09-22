Regresa este martes el show de Jimmy Kimmel tras su suspensión

Después de que la cadena ABC decidiera cancelar el show de Jimmy Kimmel por los comentarios emitidos tras la muerte del activista Charlie Kirk, se anunció este lunes que el show se reincorporará a su programación.

ABC hizo este anuncio después de una reunión con su empresa matriz, Disney, sobre la suspensión, la cual le ha costado múltiples críticas a la compañía del ratón.

Un portavoz de Disney explicó que la cadena decidió suspender la producción del popular programa "para evitar agravar aún más" la situación que atravesaba el país tras la muerte de Kirk.

"Tomamos esta decisión porque consideramos que algunos comentarios fueron inoportunos y, por lo tanto, insensibles. Hemos pasado los últimos días en conversaciones con Jimmy y, tras ellas, decidimos regresar el programa este martes", agregó.

El regreso del show a la programación de ABC se produce después de la polémica decisión de la cadena de suspender el programa del comediante, la cual provocó protestas en defensa de los derechos y la libertad. Mientras que los medios de Estados Unidos consideraron que era una violación a la libertad de expresión cobijada por la Primera Enmienda de la Constitución del país.

La cancelación a Kimmel se dio horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, sugirió que el Gobierno podría tomar medidas contra las filiales de la cadena que transmitían el programa del comediante.

