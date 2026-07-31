Regresa Lucero al mariachi con nuevo disco inédito

Tras siete años sin un álbum de estudio, la cantante presenta Conexión Mexicana, una producción en vivo con colaboraciones y sonido tradicional

Con poco más de cuatro décadas de trayectoria y después de siete años sin lanzar un disco de estudio, la cantante Lucero estrena Conexión Mexicana, un álbum en el que vuelve a cantar con mariachi del que ya suena el primer sencillo: Fuertes Declaraciones.

“Pasaron unos años que no había grabado, había estado haciendo cosas en televisión, shows, conciertos, algunas canciones individualmente, temas de telenovelas o temas que me habían invitado a cantar a dueto con algunos amigos. Sí estaba presente en la música, pero con un disco completo yo sola, hacía tiempo que no”, dijo.

En su carrera ha interpretado canciones de diferentes géneros, pero siempre ha tenido una conexión especial con la música mexicana, por ello, le apostó a este proyecto grabado en concierto, con mariachi y público presente.

“Los discos anteriores fueron en el género de banda regional y creo que sí fue un gran logro, fue un gran reto; pero al final del día creo que lo mío es el mariachi. Siento que la banda es una prima del mariachi.

“Este es un disco en vivo, vamos a hacer una conexión mexicana, algo muy integral de tener los videos de lo que es este show en vivo, tener evidentemente los audios para hacer un disco. En este disco lo que hay es mucha verdad, mucha transparencia, aunque hay innovaciones y aunque es una Lucero renovada o recargada, diría yo, no se pierde mi esencia, no se pierde el respeto que tengo por la música mexicana”. expresó.

El nuevo álbum contiene 14 canciones, de ellas tres son covers y el resto son inéditas; todas con el sonido tradicional del mariachi con toques muy actuales.

La producción incluye colaboraciones con Los Ángeles Azules, Majo Aguilar y Joss Favela.