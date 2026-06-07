Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
HKKWD_Wg_WYAAG_6b_A_5491b124ee
Escena

Ariana Grande regresa a los escenarios con 'Eternal Sunshine'

La cantante arrancó en Oakland su esperada gira 'Eternal Sunshine', la primera en más de seis años, con un repertorio de 23 canciones

  • 07
  • Junio
    2026

Después de seis años y medio alejada de los escenarios en una gira mundial, Ariana Grande regresó este sábado por la noche con el concierto inaugural de su tour “Eternal Sunshine” en el Oakland Arena de California, marcando uno de los regresos más esperados del pop internacional.

La artista presentó un espectáculo centrado principalmente en las canciones de su álbum Eternal Sunshine, publicado en marzo de 2024, así como en su edición de lujo lanzada un año después.

 De las 23 canciones que conformaron el repertorio de apertura, 11 pertenecieron a este proyecto, consolidándolo como el eje central de la producción.

Además de los temas más recientes, Grande incluyó canciones de distintas etapas de su carrera.

El álbum Positions aportó tres interpretaciones, mientras que Thank U, Next, Dangerous Woman y My Everything estuvieron representados con dos canciones cada uno. 

HKLroohWcAAt83B.jfif

También hubo espacio para un tema de Yours Truly y otro de su próximo disco, Petal.

Uno de los momentos más destacados fue la interpretación de “Hate That I Made You Love Me”, primer sencillo de Petal, álbum cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 31 de julio.

La cantante también interpretó “Rain on Me”, éxito grabado junto a Lady Gaga, utilizando la voz pregrabada de la artista estadounidense durante la presentación.

Una producción inspirada en la memoria y la nostalgia

La puesta en escena estuvo acompañada por una narrativa visual inspirada en la película Eternal Sunshine of the Spotless Mind, obra que dio nombre a su más reciente álbum.

Entre los cambios de vestuario, se proyectaron secuencias donde una versión ficticia de Grande se somete a un proceso de borrado de memoria, reforzando la temática emocional del espectáculo.

Al igual que en producciones anteriores, la cantante combinó momentos coreográficos junto a sus bailarines con segmentos más íntimos en una pasarela que conectaba con un escenario secundario.

El cierre llegó con “Supernatural”, cuando fue elevada sobre el recinto dentro de una estructura luminosa con forma de OVNI suspendida sobre el público.

HKL9GIEWsAAF0n5.jfif

La gira “Eternal Sunshine” recorrerá únicamente 11 ciudades antes de concluir el próximo 1 de septiembre. Tras sus presentaciones en Oakland, Ariana Grande visitará Los Ángeles, Austin, Sunrise, Atlanta, Brooklyn, Boston, Montreal, Chicago y Londres.

La expectativa entre los seguidores es elevada debido a que la artista ha manifestado su interés por enfocarse en otros proyectos profesionales, especialmente relacionados con la actuación, por lo que esta gira podría representar una de las pocas oportunidades para verla en vivo en los próximos años.

Setlist de la noche inaugural de “Eternal Sunshine Tour”

  • Yes, And?
  • Positions
  • Dandelion
  • The Boy Is Mine
  • Eternal Sunshine
  • Just Like Magic
  • Thank U, Next
  • 7 Rings
  • Imperfect for You
  • Warm
  • Safety Net
  • One Last Time
  • Rain on Me
  • Break Free
  • Twilight Zone
  • Past Life
  • Dangerous Woman
  • Honeymoon Avenue
  • Hampstead
  • Into You
  • Hate That I Made You Love Me
  • We Can't Be Friends (Wait for Your Love)
  • Supernatural

Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_annie_hall_b39fac2a21
Guion de la cinta 'Annie Hall' es vendido por $394,000 dólares
escena_belinda_shakira_0c6fc24b32
Belinda y Shakira avivan expectativa por show del Mundial 2026
ariana1_112433_1024x576_0bb81bda86
Ariana Grande logra su décimo número 1 en Billboard
publicidad

Últimas Noticias

policia_tamaulipas_2cbfec822d
Sufre tienda tres asaltos en apenas cinco días en Matamoros
falla_electrica_f5bcbd6ead
Afecta apagón a más de 20 hogares en fraccionamiento Platería
irregularidades_imss_3d9ea562fa
Denuncian fallas en atención médica del IMSS en Matamoros
publicidad

Más Vistas

nl_terreno_apodaca_687907e2bf
'Regala' Apodaca un megaterreno valuado en $700 millones de pesos
image00006_1_3ac777f665
Se abre al público la primera etapa del Parque del Agua
Whats_App_Image_2026_06_07_at_13_53_48_08a127b411
Presentan Sheinbaum 'Olinia', el primer auto eléctrico mexicano
publicidad
×