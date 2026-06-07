Ariana Grande regresa a los escenarios con 'Eternal Sunshine'

Después de seis años y medio alejada de los escenarios en una gira mundial, Ariana Grande regresó este sábado por la noche con el concierto inaugural de su tour “Eternal Sunshine” en el Oakland Arena de California, marcando uno de los regresos más esperados del pop internacional.

La artista presentó un espectáculo centrado principalmente en las canciones de su álbum Eternal Sunshine, publicado en marzo de 2024, así como en su edición de lujo lanzada un año después.

De las 23 canciones que conformaron el repertorio de apertura, 11 pertenecieron a este proyecto, consolidándolo como el eje central de la producción.

Eternal sunshine tour es demasiado hermoso. Los visuals, los outfits, las vocals, las coreos... cada detalle es perfecto. ✨



Siete años después y sigues haciendo magia sobre un escenario. qué felicidad verte de vuelta, ari te amo mucho. 🥹❤️‍🩹 pic.twitter.com/EapX99xj36 — celeste (@Eternaljagger_) June 7, 2026

Además de los temas más recientes, Grande incluyó canciones de distintas etapas de su carrera.

El álbum Positions aportó tres interpretaciones, mientras que Thank U, Next, Dangerous Woman y My Everything estuvieron representados con dos canciones cada uno.

También hubo espacio para un tema de Yours Truly y otro de su próximo disco, Petal.

Uno de los momentos más destacados fue la interpretación de “Hate That I Made You Love Me”, primer sencillo de Petal, álbum cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 31 de julio.

La cantante también interpretó “Rain on Me”, éxito grabado junto a Lady Gaga, utilizando la voz pregrabada de la artista estadounidense durante la presentación.

Una producción inspirada en la memoria y la nostalgia

La puesta en escena estuvo acompañada por una narrativa visual inspirada en la película Eternal Sunshine of the Spotless Mind, obra que dio nombre a su más reciente álbum.

Entre los cambios de vestuario, se proyectaron secuencias donde una versión ficticia de Grande se somete a un proceso de borrado de memoria, reforzando la temática emocional del espectáculo.

ARIANA GRANDE CANTANDO POSITIONS POR PRIMERA VEZ FRENTE AL PÚBLICO #EternalSunshineTour pic.twitter.com/Is7Gtlumh2 — Ariana Grande Argentina (@AGrande_ARG) June 7, 2026

Al igual que en producciones anteriores, la cantante combinó momentos coreográficos junto a sus bailarines con segmentos más íntimos en una pasarela que conectaba con un escenario secundario.

El cierre llegó con “Supernatural”, cuando fue elevada sobre el recinto dentro de una estructura luminosa con forma de OVNI suspendida sobre el público.

La gira “Eternal Sunshine” recorrerá únicamente 11 ciudades antes de concluir el próximo 1 de septiembre. Tras sus presentaciones en Oakland, Ariana Grande visitará Los Ángeles, Austin, Sunrise, Atlanta, Brooklyn, Boston, Montreal, Chicago y Londres.

La expectativa entre los seguidores es elevada debido a que la artista ha manifestado su interés por enfocarse en otros proyectos profesionales, especialmente relacionados con la actuación, por lo que esta gira podría representar una de las pocas oportunidades para verla en vivo en los próximos años.

Setlist de la noche inaugural de “Eternal Sunshine Tour”

Yes, And?

Positions

Dandelion

The Boy Is Mine

Eternal Sunshine

Just Like Magic

Thank U, Next

7 Rings

Imperfect for You

Warm

Safety Net

One Last Time

Rain on Me

Break Free

Twilight Zone

Past Life

Dangerous Woman

Honeymoon Avenue

Hampstead

Into You

Hate That I Made You Love Me

We Can't Be Friends (Wait for Your Love)

Supernatural

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