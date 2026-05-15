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Regresa Drake con 3 álbumes: Iceman, Maid of Honour y Habibti

Los discos representan el noveno, décimo y undécimo álbum de estudio del rapero canadiense y llegan después de ‘For All the Dogs’. Escúchalos aquí.

  • 15
  • Mayo
    2026

Drake vuelve a dominar la conversación musical con el lanzamiento de tres nuevos álbumes titulados ‘Iceman’, ‘Maid of Honour’ y ‘Habibti’, proyectos que muestran distintas facetas del rapero canadiense.

Cada uno de los proyectos tiene una identidad distinta. ‘Iceman’ presenta una versión más fría y agresiva del cantante, con temas enfocados en rivalidades, fama y poder dentro de la industria musical.

Por su parte, ‘Maid of Honour’ apuesta por canciones más emocionales y melódicas, con letras relacionadas con relaciones personales y desamor.

Mientras tanto, ‘Habibti’ incorpora sonidos e influencias inspiradas en Medio Oriente, algo que llamó la atención de los seguidores del artista.

Los discos representan el noveno, décimo y undécimo álbum de estudio del rapero canadiense y llegan después de ‘For All the Dogs’, producción lanzada en 2023 que debutó en el número uno del Billboard 200 con más de 402 mil unidades equivalentes vendidas en EUA, según datos de Luminate.

Drake llevó la promoción de ‘Iceman’ a otro nivel

Desde 2025, Drake comenzó a promocionar ‘Iceman’ con una campaña poco convencional en Toronto.

Uno de los movimientos que más llamó la atención fue la instalación de una enorme estructura de hielo en el centro de la ciudad, la cual posteriormente fue retirada por el departamento de bomberos debido a que representaba un posible riesgo para la seguridad pública.

iceman drake

Antes de que la estructura fuera desmontada, el streamer Kishka encontró dentro una carpeta relacionada con el álbum donde aparecía la fecha oficial de lanzamiento para el 15 de mayo. Tras viralizarse el hallazgo, el equipo de Drake le entregó un pago de 50 mil dólares

iceman streamer.jpg

El rapero también convirtió en “carámbanos congelados” sus asientos junto a la cancha durante partidos de los Toronto Raptors, como parte de la promoción visual del proyecto.

Fans reportan fallas en Spotify y Apple Music

Minutos después del estreno de los tres álbumes, usuarios comenzaron a reportar problemas de carga y reproducción en plataformas como Spotify y Apple Music.

En redes sociales, miles de fans compartieron capturas de pantalla señalando caídas temporales, errores de reproducción y lentitud en los servidores tras el lanzamiento simultáneo de los proyectos. 

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