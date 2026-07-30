Reivindica Cecilia Suárez al cine más allá del entretenimiento

La actriz fue homenajeada en el GIFF, destacó el valor cultural del cine mexicano y llamó a fortalecer una industria con igualdad y visión de futuro

A lo largo de sus 35 años de carrera profesional, la actriz mexicana Cecilia Suárez ha sabido sobrellevar los cambios de la industria cinematográfica para seguir sintiendo que hacer cine vale la pena.

Tras haber sido homenajeada durante la presente edición del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) con la Cruz de Plata Más Cine y la Medalla Filmoteca UNAM, Suárez defiende que lo ideal sería que no hubiera una tendencia de género, sino que el cine se abriera por igual a hombres y mujeres.

Después de haber trabajado con directores de gran nivel, la oriunda de Tamaulipas ha ido afinando la elección de sus proyectos hasta convertirse en un referente y activista en la lucha contra la violencia de género.

“El gremio del cine se aferra a no dejarse caer y a mantenerse firme en su convicción de que es importante. Además, otorga una identidad nacional, habla de quiénes somos y de cómo observamos la vida, de cómo la atravesamos. Tiene un propósito mucho más grande que el entretenimiento”, destacó.

Para la intérprete, esa finalidad es la que logra que las producciones mexicanas, y de otros países, se mantengan en momentos con presupuestos escasos.

Aun así, confiesa que la cinematografía de países como México tiene momentos mucho más brillantes, de apoyo y de productividad cuando se basa en razones y formas de ser muy repetitivas, aunque al final termina obedeciendo al gran gusto y pasión que tiene que tener toda la gente que se dedica a algo tan demandante como el cine.

Después de haber sido recibida con los brazos abiertos en Guanajuato, Suárez no quiere perder la oportunidad de reivindicar la relevancia de festivales como el GIFF, a los que considera auténticos «santuarios para el cine» y uno de los «puntos de encuentro» más relevantes para la industria cinematográfica.

“Aquí es donde se gestan los proyectos del futuro. Dentro de los festivales se hacen alianzas y se tienen encuentros para producciones muy importantes. Además, son una cita anual para sentir la temperatura de donde estamos”, argumentó.

Tras su paso por el GIFF, la actriz regresará a los escenarios con la preparación de la gira nacional en México de El Invencible Verano de Liliana, que comenzará oficialmente el 20 de agosto de 2026 en el Festival de Teatro de Nuevo León y supondrá un nuevo reto en la carrera de la reconocida artista.