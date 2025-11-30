AMLO reaparece para presentar su nuevo libro ‘Grandeza’

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente este domingo para presentar su nuevo libro Grandeza, dedicado a reivindicar la herencia cultural de los pueblos originarios del México antiguo.

La transmisión, de casi una hora, se realizó desde su rancho La Chingada, en Palenque, Chiapas, mediante su canal de YouTube.

López Obrador explicó que la obra, escrita tras concluir su sexenio, aborda la historia de México desde las civilizaciones olmeca y maya con la intención de recuperar y visibilizar una “civilización negada”, concepto basado en el pensamiento del antropólogo Guillermo Bonfil Batalla.

El libro destaca conocimientos, valores, tradiciones y arte que, afirmó, han hecho de México una potencia cultural.

Mensaje político en clave de retiro

Tras más de un año alejado de los reflectores, AMLO defendió su decisión de mantenerse en “jubilación definitiva”, centrado en la reflexión y la escritura.

Sin embargo, dejó claro que estaría dispuesto a intervenir si considera que la democracia, la soberanía o la presidenta Claudia Sheinbaum enfrentaran amenazas.

“Me dedicaré a escribir, pero si hay que defender a la patria, la democracia o a nuestra presidenta, no me temblará la mano”, señaló.

Respaldo total a Sheinbaum y llamado a la unidad

Un momento central del mensaje fue su respaldo absoluto a la presidenta. López Obrador pidió a sus simpatizantes no generar divisiones ni intentar competir con la mandataria:

“Ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien; no hay que hacerle sombra a nuestra presidenta, no hay que dividirnos.”

Agregó que Sheinbaum es, “la mejor presidenta del mundo”, al compararla con otros jefes de Estado y destacar su fidelidad al pueblo y a los principios de la transformación.

Incluso mencionó a un "presidente del sur del continente americano", criticando la postura de que apoyar a personas con discapacidad “no es responsabilidad del Estado”, contrastándola con su visión de que “solo el pueblo puede salvar al pueblo”.

Sin gira de presentación y vida discreta en el retiro

Aunque presentó su nueva obra, AMLO descartó realizar una gira de promoción, argumentando que, al estar retirado, ya no participará en actos públicos, mítines ni eventos políticos. La difusión de Grandeza se hará a través de redes y canales editoriales.

El exmandatario aseguró que en su vida privada ha evitado convertirse en “cacique, caudillo o jefe máximo”, manteniéndose lejos del ejercicio de poder y fiel a su decisión de no intervenir en el gobierno.

López Obrador suma 21 libros publicados, manteniendo su labor como escritor tras entregar la presidencia a Claudia Sheinbaum en 2024.





