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Vin Diesel reivindica en Cannes cine popular como arte universal

El actor recordó su viaje de “Multi-Facial” a “Fast & Furious” en un emotivo ensayo donde defendió el cine comercial como una expresión artística

  • 16
  • Mayo
    2026

El actor Vin Diesel convirtió su regreso al Festival de Cannes en una poderosa reflexión sobre su carrera, el sentido del cine y la evolución de Hollywood, al defender apasionadamente el “cine popular” como una de las formas artísticas más valiosas y universales.

En un extenso ensayo personal, el actor recordó su llegada al festival en 1995 con “Multi-Facial”, un cortometraje independiente de 20 minutos que presentó como un desconocido actor neoyorquino de 27 años, sin recursos, sin certezas y apenas con dinero para sobrevivir junto a su amigo Johnny, con quien viajaba diariamente en tren desde Niza para asistir al certamen.

“Fast & Furious”, de blockbuster a clásico

Tres décadas después, Diesel regresó a Cannes para ver cómo “Fast & Furious”, la franquicia que ayudó a construir, fue reconocida como un clásico dentro del festival.

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Para el actor, este reconocimiento representa mucho más que un éxito comercial: simboliza la validación de una visión que desafió a una industria obsesionada con segmentar públicos y subestimar el valor cultural del entretenimiento masivo.

Según Diesel, la primera entrega de “Fast & Furious” recordó a Hollywood que una película popular no es una forma menor de arte, sino una expresión esencial del relato colectivo, una historia compartida capaz de conectar con audiencias de todas las razas, culturas y fronteras.

El protagonista destacó que el éxito mundial de la saga se construyó sobre valores universales: familia, lealtad y pertenencia.

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Vin Diesel subrayó que la franquicia apostó desde sus inicios por un elenco multirracial y por una concepción de familia elegida, no heredada, rompiendo moldes tradicionales en una industria que, a principios de los 2000, dudaba que una película así pudiera tener resonancia global.

El recuerdo de Paul Walker marcó su regreso

Uno de los momentos más emotivos del ensayo fue su evocación de Paul Walker durante la proyección en Cannes, especialmente al compartir la experiencia junto a Meadow Walker, hija del fallecido actor.

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Diesel describió la noche como una celebración profundamente emocional del legado de Walker, cuya presencia, aseguró, sigue viva tanto en la saga como en su vida familiar, donde “la silla de Paul sigue puesta” en las cenas dominicales.

El actor también rindió homenaje al propio Festival de Cannes, recordando sus raíces como un acto de resistencia cultural frente al fascismo y destacando su papel histórico como defensor del cine como patrimonio universal.

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Para Diesel, Cannes confirmó en 1995 que el cine pertenece a todos y, en 2026, reafirmó esa misma idea al reconocer a “Fast & Furious” como parte de su ADN.

Lejos de hablar en tono de despedida, Vin Diesel cerró su reflexión asegurando que el próximo capítulo de “Fast” ya está en desarrollo, mientras agradece un recorrido que lo llevó de ser un joven sin traje ni billete de regreso a convertirse en una figura central del cine comercial contemporáneo.

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