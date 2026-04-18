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Sheinbaum reivindica la democracia como 'poder del pueblo'

En su visita a España, la presidenta de México descarta una crisis diplomática y participa en una cumbre progresista para fortalecer la legalidad internacional.

  • 18
  • Abril
    2026

Con un mensaje centrado en la defensa de la democracia, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arribó a la IV Reunión en Defensa de la Democracia, donde aseguró que su gobierno mantiene el compromiso de impulsar un modelo basado en la voluntad popular.

“Venimos a defender la democracia”, declaró brevemente ante medios a su llegada a la Fira de Barcelona. Citando a Abraham Lincoln, subrayó que este sistema debe entenderse como “el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

¿En qué consiste la participación de México en el foro internacional?

La mandataria participará en el encuentro junto a 15 líderes internacionales y representantes de 20 países, en un foro que busca reforzar la legalidad internacional y promover la paz en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas.

¿Qué dijo sobre la relación entre México y España?

Cuestionada sobre el estado de la relación con España, Sheinbaum rechazó que exista un conflicto diplomático. “No hay crisis, nunca la ha habido”, afirmó, aunque destacó la importancia de que se reconozca el papel de los pueblos originarios en la historia de México.

Un viaje con contexto internacional y político

La visita marca su primer viaje oficial a España desde el inicio de su mandato y se enmarca en una iniciativa internacional que surgió hace dos años, impulsada por los gobiernos de Brasil y España.

El mecanismo fue retomado posteriormente por Chile, con el objetivo de articular una respuesta frente a lo que sus promotores consideran una creciente tendencia unilateralista y de confrontación en el escenario global.


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