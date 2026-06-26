Retiran cargo de violación contra Harvey Weinstein en Nueva York

La Fiscalía de Manhattan retiró el cargo de violación contra Harvey Weinstein relacionado con la denuncia de la actriz Jessica Mann

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Harvey Weinstein no enfrentará un cuarto juicio en Nueva York por la presunta violación de la actriz Jessica Mann.

La Fiscalía de Manhattan anunció el retiro definitivo de la acusación después de que la denunciante comunicó que no estaba en condiciones de volver a declarar tras ocho años de proceso judicial.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, informó que la decisión fue tomada luego de conversar con Mann y bajo un enfoque centrado en la protección de las víctimas.

"Tras hablar con Jessica Mann, quien no desea volver a testificar, y en consonancia con nuestro enfoque centrado en la víctima en los procesos penales, hemos informado al tribunal que no volveremos a juzgar a Harvey Weinstein", señaló Bragg.

No obstante, el fiscal dejó claro que la Fiscalía mantiene su confianza en el testimonio de la actriz.

"Creemos en el testimonio de la señora Mann y la consideramos una testigo creíble", afirmó, al tiempo que calificó el proceso como "una experiencia extraordinariamente traumática" para la denunciante.

Tres juicios sin un veredicto definitivo

La acusación se remonta a marzo de 2013, cuando Jessica Mann denunció que Weinstein la violó en una habitación de hotel en Nueva York, poco tiempo después de conocerlo en una fiesta.

El exproductor ha sostenido desde el inicio que la relación sexual fue consensuada.

El caso llegó a juicio en tres ocasiones. La más reciente concluyó en mayo con la declaración de juicio nulo, luego de que el jurado no alcanzó un veredicto unánime sobre el cargo de violación en tercer grado.

En una carta leída ante el tribunal por la fiscal Nicole Blumberg, Mann explicó las razones por las que decidió no continuar con el proceso.

"Tras mucha reflexión, he decidido no seguir adelante con un cuarto juicio contra Harvey Weinstein. En este último juicio me quedó claro que ya no puedo soportar volver a pasar por esto".

La actriz añadió que el proceso judicial, abierto desde hace ocho años, "me ha causado más daño que beneficio".

La Fiscalía respaldó a la denunciante

Nicole Blumberg reiteró que el Ministerio Público mantiene su confianza en el relato de Jessica Mann y reconoció el impacto que tuvo su testimonio para otras mujeres que denunciaron abusos sexuales.

La fiscal describió a Mann como una persona de "valentía, fortaleza, coraje e inspiración" y sostuvo que, ante su decisión de no continuar, "lo adecuado es el sobreseimiento" del caso.

Weinstein sigue en prisión

Aunque esta acusación fue retirada, Harvey Weinstein permanecerá encarcelado en el complejo penitenciario de Rikers Island.

El exmagnate de Hollywood deberá comparecer en septiembre para la audiencia en la que se definirá la pena correspondiente a otra condena por agresión sexual en Nueva York. La Fiscalía solicita una sentencia de 20 años de prisión.

Posteriormente, deberá cumplir una condena adicional de 16 años en California por la violación de otra mujer. Ambas sentencias continúan bajo apelación por parte de su defensa.