Retiran libro de Sarah Ferguson por su vínculo con Epstein

La publicación del nuevo libro infantil de Sarah Ferguson quedó suspendida luego de que la editorial solicitara retirarlo de la venta, confirmó NielsenIQ Book Data.

"Flora And Fern: Kindness Along The Way", inicialmente programado para salir el 9 de octubre y aún disponible en Amazon hasta la semana pasada con fecha del 20 de noviembre, ha desaparecido de todas las plataformas sin explicación oficial.

Los representantes de Ferguson evitaron comentar, mientras que su editorial, New Frontier Publishing, tampoco ha respondido a solicitudes de información.

Librerías como Waterstones señalaron que la fecha de lanzamiento se había “trasladado”, sin que exista una nueva programación.

Aunque no se ha dado una razón formal para el retiro, fuentes del sector reconocen que la medida responde al contexto de controversias alrededor de Ferguson, cuyo nombre ha vuelto a ocupar titulares por sus vínculos pasados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Tras el escándalo, su exmarido Andrew Mountbatten-Windsor renunció al uso del título de duque de York, lo que también obligó a Ferguson a dejar de utilizar el de duquesa.

Andrew posteriormente perdió también su título de príncipe.

Neill Denny, editor del sitio especializado Book Brunch, señaló que la decisión es lógica desde una perspectiva comercial: “No es el momento adecuado para publicar un libro de Sarah Ferguson”.

Añadió que la editorial podría simplemente mantener la obra “en espera” durante varios meses, ya que no se trata de un título que envejezca pronto.

El entorno de Ferguson atraviesa nuevas tensiones. Varias organizaciones benéficas le retiraron cargos y patrocinios después de que se filtrara un correo de 2011 donde llamaba a Epstein su “amigo supremo”.

Mientras tanto, continúan los movimientos residenciales tras la decisión de Andrew de mudarse a Sandringham.

Se especula que Ferguson podría trasladarse con su hija, la princesa Eugenia, a Portugal, aunque no hay confirmación oficial.

