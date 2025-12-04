Países se retiran de Eurovisión 2026 por participación de Israel

Después de que la Unión Europea (UER) anunciara que Israel podrá participar en la edición de 2026 del Festival de Eurovisión, diversos países anunciaron su retiro del programa.

Estos son los países que han anunciado su salida de Eurovision 2026

España

Tras darse a conocer esta noticia, España, a través de la RTVE, dio a conocer su salida del programa después de las votaciones celebradas este jueves en la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra, que han concluido con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo.

Esta salida ya se había planteado en septiembre de este año, cuando España acordó su salida si Israel formaba parte del mismo por el genocidio en Gaza y el "incumplimiento sistemático" de este país de las normas del propio concurso.

La salida del Festival implica además que RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.

Países Bajos

Tras la salida de España, la radiotelevisión pública neerlandesa Avrotros anunció la salida del festival.

La cadena advirtió de que la continuidad de Israel en la competición, pese a las denuncias de injerencia política y a la situación en Gaza, supera "los límites" que está dispuesta a aceptar como servicio público. Mientras que el director general de Avrotros, Taco Zimmerman, aseguró que la decisión "no se ha tomado a la ligera" y explicó que "la cultura une, pero no a cualquier precio".

Irlanda

La Radio Televisión Irlandesa (RTÉ, siglas en gaélico) anunció que no participará en el próximo festival de Eurovisión en 2026 en protesta por la participación de Israel.

En un comunicado colgado en su página web, la cadena irlandesa recuerda que ya había advertido, lo mismo que España, Eslovenia, Islandia y Holanda, de que boicotearían el festival en caso de que en él participase Israel, "debido a la guerra de Gaza".

Eslovenia

La radiotelevisión pública eslovena RTV anunció la retirada de Eslovenia de Eurovisión tras la decisión de mantener a Israel en el certamen.

La emisora señaló que Eslovenia, junto con otros países, solicitó una votación secreta sobre la participación de Israel, pero esta no se celebró, destacando que las votaciones no fueron secretas. RTV añadió que, en consecuencia, Eslovenia no participará en la próxima edición del festival.

Bélgica aún no se decide

La radiotelevisión pública francófona de Bélgica, RTBF, señaló que “toma nota” de la decisión de mantener a Israel en Eurovisión 2026 y anunció que definirá su postura sobre la participación de Bélgica en los próximos días.

La cadena indicó que aún evaluará la situación antes de decidir si el país seguirá en el certamen.

Mientras unos se salen, otros festejan la participación de Israel

Israel

El presidente Isaac Herzog celebró la decisión de la UER de permitir la participación de Israel en Eurovisión 2026, afirmando que el país “merece estar representado en todos los escenarios del mundo”.

También expresó su satisfacción por el regreso al certamen y destacó su deseo de que la competencia siga promoviendo la cultura, la música y el entendimiento entre naciones.

Portugal

La cadena pública portuguesa RTP confirmó que Portugal sí participará en Eurovisión 2026.

En un comunicado, la emisora explicó que respaldó los cambios en las reglas de votación porque permitirán competir “con un mayor grado de confianza en los resultados”.

RTP reafirmó que estará presente en la próxima edición del festival, que se celebrará en Viena.

Alemania

La televisión pública alemana ARD celebró la decisión de la UER de permitir la participación de Israel en Eurovisión y aseguró que apoyó tanto esa resolución como las reformas propuestas para reforzar el certamen.

La cadena destacó que los cambios buscan “fortalecer la transparencia, la neutralidad y la justicia” en los procesos de votación y organización, y subrayó el compromiso común de preservar Eurovisión como una plataforma de diversidad cultural y diálogo artístico.

ARD también recordó además que el festival es organizado por los miembros de la UER, no por los gobiernos, y que la emisora israelí KAN ha cumplido todos los requisitos para competir.

