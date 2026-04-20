Retiran comida para bebés en Europa por veneno para ratas

Autoridades de varios países de Europa Central ordenaron el retiro inmediato de alimentos para bebés de la marca HiPP, luego de que se detectara veneno para ratas en algunos frascos distribuidos en la región.

El hallazgo se realizó durante el fin de semana en productos comercializados en Austria, donde las autoridades sanitarias confirmaron la presencia de la sustancia tóxica en muestras de comida para bebés, lo que encendió las alertas en países vecinos.

La ministra de Salud austríaca, Korinna Schumann, pidió a padres de familia y personal de guarderías extremar precauciones al utilizar estos productos.

Los frascos afectados corresponden a presentaciones de 190 gramos, elaboradas con zanahoria y papa, destinadas a bebés desde los cinco meses de edad.

Las autoridades señalaron que la posible manipulación ocurrió en productos vendidos en supermercados SPAR, y continúan la búsqueda de al menos otro frasco potencialmente contaminado en la ciudad de Eisenstadt.

Investigación se extiende en la región

El caso también ha impactado a países como Eslovaquia y República Checa, donde se confirmaron frascos con resultados positivos al veneno en tiendas locales, incluyendo la ciudad de Brno.

Además, Eslovenia inició el retiro preventivo de todos los productos HiPP en supermercados, mientras que autoridades de Hungría fueron alertadas ante la posibilidad de distribución en zonas fronterizas.

Las investigaciones apuntan a una manipulación externa de los productos. La fiscalía en la región de Burgenland, en Austria, ya indaga el caso como un delito de daño intencional al consumidor.

Por su parte, la empresa HiPP aseguró que los productos salieron de sus instalaciones en condiciones óptimas, descartando fallas en su proceso de producción.

El veneno para ratas detectado podría contener bromadiolona, una sustancia que impide la coagulación de la sangre. De acuerdo con autoridades sanitarias, su ingestión puede provocar sangrados, moretones y hemorragias internas, cuyos síntomas pueden aparecer entre dos y cinco días después.

Consumidores han expresado su preocupación por la seguridad de los alimentos infantiles, mientras que autoridades mantienen operativos para retirar los productos y evitar riesgos mayores.

Las investigaciones continúan para determinar el origen de la contaminación y dar con los responsables de este posible sabotaje.

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