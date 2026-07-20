Michael Rooker, John Wesley Shipp y Taz Skylar encabezaron la convención, que ofreció cosplay, conferencias y más de 250 expositores

Inicio / Escena / Reúne Animex 2026 a miles de fans de la cultura geek en Monterrey

La Sultana del Norte se consolidó este fin de semana como el epicentro de la cultura geek en México con la celebración de Animex 2026, en Cintermex.

Durante el sábado 18 y el domingo 19 de julio, miles de aficionados al anime, los cómics y los videojuegos abarrotaron los pasillos del recinto para disfrutar de conferencias, concursos de cosplay y un amplio piso de exposición con más de 250 expositores.

El principal atractivo de la convención fue su sólida cartelera de invitados internacionales, encabezada por los actores estadounidenses Michael Rooker y John Wesley Shipp.

Rooker, mundialmente aclamado por sus papeles como Yondu Udonta en Guardianes de la Galaxia y Merle Dixon en The Walking Dead, desató la euforia de los fans, gracias a su carisma y accesibilidad durante las sesiones de preguntas y respuestas.

Por su parte, Shipp, el emblemático Barry Allen de la serie clásica de The Flash en los años 90 y posterior intérprete de Jay Garrick en el Arrowverse, encabezó una emotiva reunión de "Generaciones Flash" que cautivó a los seguidores de DC Cómics con nostálgicas anécdotas sobre la evolución de las producciones de superhéroes.

La fiebre por el fenómeno del anime alcanzó su punto máximo con la presencia del actor canario-británico Taz Skylar, quien interpreta al carismático cocinero Sanji en la adaptación live action del manga masivo One Piece de Netflix.

Skylar se convirtió en una de las sensaciones más esperadas del fin de semana, atendiendo a cientos de seguidores en largas jornadas de autógrafos y fotografías profesionales.

Además de las interacciones con estas estrellas de Hollywood, la edición de Animex incluyó espectáculos musicales icónicos como la presentación del cantante japonés Hiroki Takahashi y conferencias con los actores de doblaje.

Fotos: Gustavo Abdiel Torres