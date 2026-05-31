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Nuevo León

K-Pop Fest 2026 reúne a miles de jóvenes en Monterrey

El K-Pop Fest 2026 reunió a participantes de distintos municipios de Nuevo León y se convirtió en un punto de encuentro para seguidores del género

  • 31
  • Mayo
    2026

Con música, baile y actividades para toda la familia, el K-Pop Fest 2026 congregó a más de tres mil personas en Monterrey, en un evento que buscó brindar espacios de expresión y convivencia para jóvenes aficionados a la cultura surcoreana.

Al proyecto se sumaron organizaciones civiles, academias de baile y familias, lo que permitió concretar una jornada que incluyó presentaciones de grupos infantiles y categorías abiertas, además de espacios para emprendedores vinculados a la comunidad K-Pop.

El K-Pop Fest 2026 reunió a participantes de distintos municipios de Nuevo León y se convirtió en un punto de encuentro para seguidores del género, quienes disfrutaron de exhibiciones de baile, concursos y actividades culturales relacionadas con la música coreana.

Destacan la importancia de generar espacios para la juventud

Durante el encuentro, Martha Herrera, quien fungió como embajadora del evento, destacó que la iniciativa surgió a partir de la propuesta de jóvenes integrantes de una academia de baile, quienes buscaban crear un espacio accesible para compartir su talento y fomentar la convivencia entre personas con intereses similares; además, señaló que este tipo de actividades también representan una herramienta de prevención social, al ofrecer alternativas recreativas y culturales para niñas, niños y adolescentes.

”Muchas veces los niños, las niñas, las juventudes, no tenemos espacios para hacer este tipo de eventos. Queremos hacer algo, pero queremos que tú seas la madrina que nos apoye para que gente de otros municipios, para que gente de Nuevo León puedan saber que pueden acceder a estos espacios de creatividad, de intercambio, de de pues de identidad no, porque hay tantos jóvenes que quieren realmente hacer baile, canto, pero no tienen los espacios o cuando hay espacios son costosos… Se trata de en comunidad, crear estos espacios juntos y juntas. Yo voy a seguir escuchando. De eso se trata por la juventud de Nuevo León, por la Juventud de Monterrey”.


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