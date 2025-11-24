Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel

Después de que se confirmara la muerte de Gabriela Michel, su hija, Ailsinn Derbez ya pronunció al respecto.

Fue mediante sus historias de Instagram que la actriz dio a conocer la causa de la muerte de su mamá, quien falleció este lunes a los 65 años.

Aislinn explicó que la muerte de su mamá se debió a un infarto y también expresó su deseo de vivir el duelo en paz, acompañada de su familia.

“Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor”, escribió la actriz.

Eugenio Derbez 'reacciona' al fallecimiento de Gabriela Michel

Eugenio Derbez, el primer esposo de Gabriela Michel y padre de Ailinn, reaccionó a su fallecimiento o eso pareció.

Pues, mientras el actor y comediante mexicano se encontraba en la entrega de los Emmys, realizó un en vivo en Instagram, donde muchos de sus seguidores aprovecharon para preguntar sobre si era verdad la noticia del fallecimiento de su exesposa.

Lejos de lo que muchos esperaban, Eugenio y su pareja ignoraron los comentarios y siguieron emitiendo como si nada estuviera pasando para que, de un momento para otro, la transmisión terminara de manera abrupta, no antes de despedirse de sus fans.

Esta situación incendió las redes, pues mientras algunos afirmaban que el artista estaba en un evento importante y no podía tocar el tema, otros simplemente lo tacharon de "insensible".

Y es que los que afirmaban que era un insensible argumentaron que Derbez sí podía leer los comentarios de la transmisión, pero que este simplemente habría decidido ignorar el asunto.

Hasta el momento, no ha habido una declaración de su parte sobre esto.

