Empresarios en NL considera ‘es buen momento para invertir’

En Nuevo León, 36% de los empresarios considera que durante el primer semestre de 2026 sí es un buen momento para invertir en México, aunque la cifra fue menor al 38% reportado en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con la Encuesta de Expectativas Empresariales 2026-I de IPADE Business School.

En paralelo, el ejercicio también reveló que el 47% respondió que no es un buen momento para invertir, porcentaje superior al 39% registrado un año antes.

La percepción de inversión en Nuevo León fue menor a la de Jalisco, donde 45% de los empresarios consideró favorable invertir en el escenario actual.

En la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, el porcentaje pasó de 39% a 40% en el mismo lapso.

Además, el 17% de los empresarios en Nuevo León dijo no saber si es buen momento para invertir, frente al 23% del año previo.

La encuesta también mostró una moderación en el nivel de optimismo empresarial entre el primer semestre de 2025 y así como el del año actual.

En Nuevo León, las expectativas sobre el crecimiento del país bajaron de 6.1 a 5.9 puntos; los objetivos empresariales de 7.6 a 7.4; y los objetivos personales de 8.0 a 7.6 puntos.

En Jalisco, las expectativas sobre el país pasaron de 6.2 a 6.1; los objetivos empresariales de 7.8 a 7.7; y los objetivos personales de 8.1 a 7.8 puntos.

En tanto que en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México las expectativas se mantuvieron en 5.8 puntos durante ambos periodos; los objetivos empresariales permanecieron en 7.4; mientras que los objetivos personales descendieron de 7.8 a 7.6 puntos.

A pesar de los ajustes, Jalisco se mantuvo como la región con el mayor nivel de optimismo empresarial del país en los tres rubros evaluados.

El estudio, elaborado con la participación de 1,824 empresarios y directivos de todo el país entre marzo y abril de este año, reveló además que el 78% de los encuestados espera aumentar sus ventas durante 2026.

Sin embargo, solo el 40.1% de los entrevistados considera que actualmente es un buen momento para invertir en México.

“Lo que hoy vemos es un empresariado resiliente: las empresas mexicanas siguen encontrando oportunidades para crecer, pero lo que todavía no encuentran son condiciones suficientes de certidumbre y estabilidad”, señaló al respecto Antonio Casanueva, profesor de las áreas de Control e Información Directiva y de Comercialización de IPADE.

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