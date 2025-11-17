Revelan primer tráiler de acción real de 'Moana'

Disney lanzó este lunes el primer tráiler y el póster oficial de la versión de acción real de Moana, protagonizada por Catherine Lagaʻaia como la joven exploradora y Dwayne Johnson, quien retoma su papel del semidiós Maui.

El adelanto ofrece un vistazo a la isla de Motunui, su gente, los Kakamora y al carismático Maui, además de mostrar a Lagaʻaia interpretando la icónica frase musical “Yo soy Moana”.

#Moana, arriving only in theaters July 10, 2026 🌊



Watch the new teaser now! pic.twitter.com/HTOAJwvzcf — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) November 17, 2025

El elenco de la nueva adaptación incluye también al actor neozelandés John Tui como el estricto Jefe Tui, padre de Moana; a la samoana-neozelandesa Frankie Adams como la enérgica y afectuosa madre de la protagonista, Sina; y a Rena Owen, de Bay of Islands, como la abuela Tala, figura espiritual clave en la historia.

La película, dirigida por Thomas Kail, ganador de premios Tony y Emmy por Hamilton, revive el viaje que lleva a Moana a cruzar por primera vez el arrecife para cumplir el llamado del océano.

Junto a Maui, la heroína emprende una misión destinada a restaurar la prosperidad de su pueblo, en una historia que combina aventura, imágenes espectaculares y música de gran impacto emocional.

Kail comparte la producción ejecutiva con Scott Sheldon, Charles Newirth y Auliʻi Cravalho, quien dio voz a Moana en las dos películas animadas.

La producción está a cargo de Dwayne Johnson, Beau Flynn, Dany Garcia, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda, creador de Hamilton y responsable de las canciones originales del filme de 2016.

La versión animada de Moana recaudó 643 millones de dólares a nivel global y dio pie a una secuela en 2024.

Se espera que esta reinterpretación en acción real llegue a los cines el 10 de julio de 2026.

