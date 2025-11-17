Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_17_T120507_212_ffd6008238
Escena

Revelan primer tráiler de acción real de 'Moana'

Se ha lanzado este lunes el primer tráiler y el póster oficial de la anticipada versión de acción real de Moana, protagonizada por Catherine Lagaʻaia

  • 17
  • Noviembre
    2025

Disney lanzó este lunes el primer tráiler y el póster oficial de la versión de acción real de Moana, protagonizada por Catherine Lagaʻaia como la joven exploradora y Dwayne Johnson, quien retoma su papel del semidiós Maui.

El adelanto ofrece un vistazo a la isla de Motunui, su gente, los Kakamora y al carismático Maui, además de mostrar a Lagaʻaia interpretando la icónica frase musical “Yo soy Moana”.

El elenco de la nueva adaptación incluye también al actor neozelandés John Tui como el estricto Jefe Tui, padre de Moana; a la samoana-neozelandesa Frankie Adams como la enérgica y afectuosa madre de la protagonista, Sina; y a Rena Owen, de Bay of Islands, como la abuela Tala, figura espiritual clave en la historia.

La película, dirigida por Thomas Kail, ganador de premios Tony y Emmy por Hamilton, revive el viaje que lleva a Moana a cruzar por primera vez el arrecife para cumplir el llamado del océano.

G5-N4bbbMAcHSfV.jfif

Junto a Maui, la heroína emprende una misión destinada a restaurar la prosperidad de su pueblo, en una historia que combina aventura, imágenes espectaculares y música de gran impacto emocional.

Kail comparte la producción ejecutiva con Scott Sheldon, Charles Newirth y Auliʻi Cravalho, quien dio voz a Moana en las dos películas animadas.

La producción está a cargo de Dwayne Johnson, Beau Flynn, Dany Garcia, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda, creador de Hamilton y responsable de las canciones originales del filme de 2016.

La versión animada de Moana recaudó 643 millones de dólares a nivel global y dio pie a una secuela en 2024.

Se espera que esta reinterpretación en acción real llegue a los cines el 10 de julio de 2026.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Gsm8k_F_Lbw_A_Am_Yzt_71a6e18f1b
Ariana Grande y Cynthia Erivo regresan en segunda parte de Wicked
EH_UNA_FOTO_2025_11_17_T125407_903_ca7dafc2aa
Primeras imágenes oficiales de ‘The Legend Of Zelda'
EH_UNA_FOTO_2025_11_15_T131736_751_bec2375c07
Nuevas imágenes del elenco de 'La Odisea' de Christopher Nolan
publicidad

Últimas Noticias

cc1ec401_6be8_4888_944e_f0575d82c9ae_c1a1f646b3
Tamaulipas recibe la estafeta del Tianguis de Pueblos Mágicos
rescatan_bebe_pecari_dcab3be907
Rescatan a pecarí bebé en alcantarilla de Guadalupe
metro_chicago_prende_a_mujer_fuego_7c9488ef3f
Hombre prende fuego a mujer en tren de Chicago y huye
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×