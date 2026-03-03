Revelan póster del Mundial 2026 y confirman repechaje en México

A 100 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, se presentó el póster oficial del torneo, una obra que completa la colección gráfica del campeonato y que fusiona el talento artístico de Canadá, México y Estados Unidos, países anfitriones de la justa mundialista.

“El póster oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 refleja la energía, la diversidad y la pasión compartida por el fútbol que definirán la edición más inclusiva en la historia de la competencia”, señaló en un comunicado el presidente del organismo, Gianni Infantino.

Con tonos rojos (Canadá), azules (Estados Unidos) y verdes (México), la obra nació de la colaboración de tres artistas: el canadiense Carson Ting, la mexicana Minerva GM y el estadounidense Hank Willis Thomas.

El póster integra diversos símbolos representativos de las naciones anfitrionas. En el caso de México, aparecen un águila, presente en el escudo nacional, flores de cempasúchil, una trompeta, una maraca y un sombrero de mariachi.

Por parte de Canadá se muestra la hoja de arce junto con animales icónicos como el alce, el ganso canadiense y el arrendajo azul.

Mientras que Estados Unidos está representado mediante barras y estrellas en tonos rojo, blanco y azul, en alusión directa a su bandera.

La edición de 2026 marcará un hito histórico: será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos.

El torneo comenzará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y concluirá el 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

The Official #FIFAWorldCup Poster. 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 3, 2026

Un Mundial sin precedentes

La FIFA destacó que la edición número 23 del torneo será la primera organizada por tres países y se disputará en 16 ciudades sede.

Se espera la asistencia de aproximadamente seis millones de aficionados en los estadios, además de una audiencia global estimada en seis mil millones de personas a través de televisión, plataformas digitales, streaming y redes sociales.

De las 206 selecciones que iniciaron el proceso clasificatorio, 45 equipos se sumarán a los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos para disputar la fase final entre junio y julio de 2026.

Hasta el momento, ya han asegurado su boleto 42 selecciones de las distintas confederaciones. Entre ellas destacan potencias como Argentina, Brasil, Francia, Alemania, España e Inglaterra, mientras que Italia, cuatro veces campeona, aún busca su clasificación.

Nuevos participantes y regresos esperados

La ampliación a 48 equipos abrió la puerta a nuevos protagonistas.

El torneo ya tiene confirmados cuatro debutantes: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán.

También habrá regresos llamativos. Haití volverá a una Copa del Mundo tras 52 años de ausencia, mientras que Austria, Noruega y Escocia no participaban desde Francia 1998.

Las seis plazas restantes se definirán mediante el Torneo Clasificatorio de la FIFA y las eliminatorias europeas programadas entre el 26 y el 31 de marzo.

Norteamérica se prepara

Además de las 16 ciudades sede, la organización trabaja en la confirmación de 48 campamentos base que funcionarán como centros de entrenamiento y hospedaje para las selecciones durante la fase de grupos.

La FIFA prevé que la presencia de los equipos en distintas regiones genere un impacto económico y social significativo en toda América del Norte, al fomentar el turismo y la actividad local.

De acuerdo con estimaciones de OpenEconomics, la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría generar hasta 40 mil 900 millones de dólares en producto interno bruto, además de 8 mil 280 millones en beneficios sociales y cerca de 824 mil empleos de tiempo completo a nivel mundial.

Entradas y hospitalidad

La FIFA reportó una demanda extraordinaria de boletos. Los aficionados que aún no cuentan con entradas podrán adquirirlas en la fase de Venta de Última Hora, que se abrirá en abril bajo el esquema de orden de llegada.

También se mantiene activo el Mercado Oficial de Reventa/Intercambio y el programa de servicios preferentes (hospitality), que se perfila como el más grande en la historia del organismo.

Durante marzo iniciará la siguiente etapa del programa de voluntariado con capacitaciones específicas por función.

Asimismo, la FIFA habilitó canales oficiales de información en WhatsApp para que los aficionados reciban alertas en tiempo real sobre las ciudades sede y el torneo.

La FIFA recordó que el boleto para un partido no garantiza la obtención de visa para ingresar a Canadá, México o Estados Unidos, por lo que recomendó iniciar los trámites migratorios con anticipación y verificar la vigencia del pasaporte.

