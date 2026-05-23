Revelan a Charles Shelby en secuela de Peaky Blinders

La esperada secuela de Peaky Blinders reveló sus primeras imágenes oficiales, mostrando a Charlie Heaton caracterizado como Charles Shelby, el hijo menor de Tommy Shelby.

El actor, conocido por interpretar a Jonathan Byers en Stranger Things, cambia los años 80 por la Inglaterra de los años 50 en esta nueva producción ambientada en Birmingham tras los acontecimientos de la película derivada The Immortal Man.

La imagen en blanco y negro difundida por la producción muestra a Heaton con el clásico estilo de los Shelby: traje elegante, cabello peinado hacia atrás y una mirada seria que recuerda al legado de la familia criminal.

La nueva generación de los Shelby

La miniserie, aún sin título oficial, contará con seis episodios y se enfocará en la nueva generación de la familia Shelby después de la despedida de Cillian Murphy como Tommy Shelby en la película reciente.

Además de Charlie Heaton, el elenco incluirá a Jamie Bell como Duke Shelby, el hijo mayor de Tommy. En la película previa, el personaje fue interpretado por Barry Keoghan.

Según los primeros detalles de la trama, Charles Shelby será un veterano de la Segunda Guerra Mundial que intentará construir una vida alejada del historial criminal de su familia.

La nueva serie ya se encuentra en producción en Birmingham y se espera que llegue en 2027 a través de Netflix a nivel global, mientras que en Reino Unido será distribuida por la BBC.

El proyecto busca continuar el legado de una de las franquicias televisivas británicas más exitosas de los últimos años, ahora enfocada en el futuro de los Shelby tras la era de Tommy.

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