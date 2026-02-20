Revelan fecha de estreno de 'Toy Story 5' en México

Después de siete años de la cuarta entrega, "Toy Story 5" ya mostró su primer avance y confirmó su estreno en México para el 18 de junio de 2026.

La nueva película retoma a los juguetes más queridos en una aventura que pone en duda su lugar en la vida de Bonnie.

La franquicia, iniciada con "Toy Story", cambió la historia de la animación al ser la primera cinta creada totalmente por computadora.

Un enemigo distinto: la tecnología

En esta ocasión, el conflicto gira en torno a Lilypad, un dispositivo con apariencia amigable que capta por completo la atención de Bonnie, dueña actual de los juguetes.

La historia explora el choque entre el juego tradicional y el entretenimiento digital.

Personajes como Woody, Buzz Lightyear y Jessie deberán adaptarse a un entorno donde el tiempo para jugar cambia, mientras intentan mantener el vínculo con Bonnie.

Por otra parte, "Toy Story 5" llegará a cines en formatos como IMAX, 3D y 4DX, con preventas que se anunciarán en los próximos meses.

Comentarios