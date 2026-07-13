Revelan primeras imaganes de la nueva adaptacion de 'Carrie'

Amazon reveló el primer vistazo de la nueva adaptación de Stephen King, dirigida por Mike Flanagan, que actualizará la historia de Carrie en ocho episodios

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Amazon presentó las primeras imágenes de la nueva adaptación de "Carrie", la clásica novela de Stephen King, una serie que reinterpretará la historia con un enfoque contemporáneo y que contará con Mike Flanagan como director de sus ocho episodios.

La plataforma confirmó el avance del proyecto después de que la producción iniciara en octubre de 2024. En abril de 2025, Amazon dio luz verde oficialmente a la serie, que estará compuesta por ocho episodios.

La producción es una nueva adaptación de la primera novela publicada por Stephen King, considerada una de las obras más influyentes del género de terror.

La historia tendrá un enfoque actualizado

De acuerdo con la sinopsis oficial, Carrie White, interpretada por Summer Howell, es una estudiante de secundaria que ha vivido aislada junto a su madre, Margaret, personaje a cargo de Samantha Sloyan.

Tras la muerte de su padre, Carrie debe incorporarse a una escuela pública, donde enfrenta casos de acoso escolar, la presión derivada de las redes sociales y el surgimiento de sus poderes telequinéticos.

La serie reúne a un nuevo elenco

El reparto también incluye a Siena Agudong como Sue Snell, Alison Thornton como Chris Hargensen, Joel Oulette como Tommy Ross, Josie Tota como Tina, Arthur Conti como Billy, Thalia Dudek como Emaline, Amber Midthunder como la señorita Desjardin y Matthew Lillard como el director Grayle.

Stephen King participa como productor ejecutivo

Además de inspirar la historia original, Stephen King forma parte del proyecto como productor ejecutivo.

"Carrie" fue la primera novela del escritor estadounidense y se publicó en 1974. Dos años después llegó a la pantalla grande con la película protagonizada por Sissy Spacek, considerada una de las adaptaciones más reconocidas de la obra de King.