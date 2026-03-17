Revelan las primeras imágenes de la tercera entrega de 'Dune'

Con todo y que será hasta diciembre cuando la tercera película de "Duna" ("Dune") llegue a las salas de cine, ya se dieron a conocer los primeros pósters promocionales.

La historia, basada en el libro El Mesías de Dune, dará un salto temporal de unos 12 años para mostrar a Paul Atreides como el emperador de un universo asolado por la sangrienta guerra santa que sus propios seguidores iniciaron en su nombre.

En este arco final podremos ver lo que es su batalla personal entre lo que es ser un héroe y un emperador ambicioso, donde sus ideologías serán cuestionadas por las actitudes y acciones que toma en esta etapa adulta.

En este arco final podremos ver lo que es su batalla personal entre lo que es ser un héroe y un emperador ambicioso, donde sus ideologías serán cuestionadas por las actitudes y acciones que toma en esta etapa adulta.

Esta tercera entrega llega con muchas sorpresas, pues por fin se hizo oficial la aparición de Robert Pattinson, quien interpretará a Scytale, en lo que se espera que sea una de las películas más vistas del año.

El director Denis Villeneuve confirmó que esta será su última película de la saga y que la concibe como algo con identidad propia, no un cierre de trilogía clásico.

El filme llega a cines el 18 de diciembre de 2026, la misma fecha que Vengadores: Doomsday. El choque ya tiene nombre: Dunesday.

"Dune 3" ya le ganó una batalla clave a los Vengadores, pues IMAX confirmó que "Dune: Part Three" ocupará todas sus pantallas en Estados Unidos durante el primer fin de semana de estreno. Vengadores: Doomsday, en cambio, solo tendrá proyecciones IMAX fuera de Norteamérica.

Elenco 'Dune: Part Three'

Timothée Chalamet - Paul Atreides

Zendaya - Chani

Florence Pugh - La princesa Irulan

Jason Momoa - Duncan Idaho

Josh Brolin - Gurney Halleck

Rebecca Ferguson - Lady Jessica

Anya Taylor-Joy - Alia Atreides

Nakoa-Wolf Momoa - Leto II Atreides

Ida Brooke - Ghanima Atreides

Robert Pattinson - Scytale

Comentarios