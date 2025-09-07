Cerrar X
Ricky Martin, primer Latin Icon Award en los VMAs 2025

El boricua fue homenajeado en Nueva York tras 40 años de trayectoria. Jessica Simpson y J Balvin participaron en el emotivo reconocimiento

En los MTV Video Music Awards celebrados en el estadio UBS de Elmont, Nueva York, Ricky Martin fue reconocido con el Latin Icon Award, una distinción inédita en la historia de la premiación.

El momento tuvo un toque especial cuando Jessica Simpson subió al escenario para entregarle la estatuilla. La cantante recordó que años atrás Ricky la invitó a abrir una de sus giras, calificó el instante como un sueño cumplido y lo describió como una verdadera leyenda.

Durante la gala también se incluyó un tributo de J Balvin, quien interpretó uno de los éxitos del astro puertorriqueño. Antes de cantar, dedicó unas palabras cargadas de admiración:

"Eres mi hermano, te deseo lo mejor. Todos levántense por el único y original, la leyenda, uno de mis artistas favoritos, Ricky Martin".

Cuatro décadas de trayectoria

El reconocimiento llega después de 40 años de carrera, en los que Ricky Martin ha sido puente para llevar la música latina al mercado global. Con más de 70 millones de discos vendidos y más de 180 premios en su haber —tanto en la música como en la actuación y causas humanitarias—, el boricua reafirma su impacto cultural.

Al recibir el premio, el cantante no escondió su emoción:

"No sé cómo empezar, esto es para todos ustedes, gracias por su aplauso, soy adicto a su aplauso, es por eso que siempre vuelvo. Han sido 40 años y sigo aquí. Quiero que se unan los países, que se rompan las barreras y mantener la música viva. Quiero dedicar este premio a mis hijos".

Este 2025 también marcó un hito simbólico para Ricky, pues se cumplen 26 años de su primera actuación en los VMAs, en 1999, cuando hizo historia como el primer artista latino masculino en obtener el premio a Mejor Video Pop, además de arrasar esa noche con cinco galardones.


