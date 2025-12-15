Podcast
Escena

Rompe Zootopia 2 récords y rebasa los mil millones en taquilla

¡'Zoorprendente'! La secuela animada de Disney rompió marcas históricas y se consolidó como uno de los mayores éxitos de 2025.

Zootopia 2, producción de Walt Disney Animation Studios, superó los mil millones de dólares en recaudación mundial a poco más de dos semanas de su estreno, impulsada por una respuesta masiva del público desde sus primeros días en cartelera.

Con este desempeño, se convirtió en la película con clasificación PG más rápida de la historia en alcanzar ese hito. Durante su primer fin de semana largo, recaudó 158 millones de dólares en Norteamérica y 559 millones a nivel global.

Récords históricos para el cine animado

El estreno marcó el mejor debut de todos los tiempos para una película animada, el segundo mayor estreno en Acción de Gracias y la cuarta apertura mundial más grande en la historia del cine, solo detrás de títulos como Avengers: Endgame, Avengers: Infinity War y Spider-Man: No Way Home.

Además, se posicionó como el mayor estreno global de 2025, superando la marca que hasta entonces pertenecía a Moana 2, también de Disney.

Parte del selecto club de los mil millones

Con este resultado, Zootopia 2 se convirtió en la tercera película de 2025 en ingresar al club de los mil millones de dólares, junto a Lilo & Stitch y la superproducción china Ne Zha 2, esta última la más taquillera del año con cerca de 1,900 millones de dólares, de acuerdo con Variety.

La secuela ya superó en taquilla a casi todas las películas de Harry Potter, a múltiples títulos del Universo Cinematográfico de Marvel, a varios éxitos de Pixar y a la mayoría de las entregas de El Señor de los Anillos y El Hobbit.

Impacto clave en el mercado chino

Especialistas destacan el desempeño de la cinta en China, un mercado complejo para Hollywood en años recientes. Ahí, la historia de Judy y Nick recaudó entre 430 y 450 millones de dólares.

Con ello, Zootopia 2 se convirtió en la segunda película no local más taquillera en la historia del país, consolidando su lugar como uno de los fenómenos cinematográficos del año.


