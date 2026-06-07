Super Mario Galaxy rompe la barrera de mil millones en taquilla

“Super Mario Galaxy: La Película” alcanzó un nuevo récord al superar los mil millones de dólares en ingresos globales, convirtiéndose en el primer estreno cinematográfico de 2026 en lograr esta cifra.

La producción animada, desarrollada por Universal Pictures e Illumination en colaboración con Nintendo, se consolida además como la película más taquillera del año hasta el momento.

El éxito confirma el enorme poder de convocatoria de una de las franquicias de videojuegos más populares de todos los tiempos.

La cinta retoma a gran parte del elenco de voces de la exitosa “La película de Super Mario Bros.”, incluyendo a Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Keegan-Michael Key y Jack Black.

Además, incorpora nuevas figuras al reparto como Donald Glover, Glen Powell y Benny Safdie.

La dirección volvió a estar a cargo de Aaron Horvath y Michael Jelenic, quienes repitieron funciones tras el éxito de la primera entrega.

Con un presupuesto estimado de 110 millones de dólares, relativamente bajo para una producción animada de gran escala, la película se perfila como uno de los proyectos más rentables del año para Universal.

El resultado también fortalece la alianza entre Nintendo e Illumination, estudio responsable de éxitos como las franquicias “Mi villano favorito”, “Minions”, “Sing” y “La vida secreta de tus mascotas”.

La entrega anterior de Mario había recaudado cerca de 1.400 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en un fenómeno global de la animación.

La película más exitosa de 2026

Gracias a su desempeño en salas, “Super Mario Galaxy: La Película” encabeza actualmente la lista de los mayores éxitos de taquilla del año.

Detrás de ella se ubican producciones como “Michael”, de Lionsgate; “Project Hail Mary”, de Amazon MGM Studios; y “El diablo viste de Prada 2”, distribuida por Disney.

La marca de los mil millones de dólares refuerza las expectativas de que Mario y Luigi continúen protagonizando nuevas aventuras cinematográficas en los próximos años.

Tras este nuevo triunfo comercial, Universal mantiene una ambiciosa agenda de lanzamientos para los próximos meses.

Entre sus proyectos más esperados figuran “Disclosure Day”, dirigida por Steven Spielberg; “La Odisea”, de Christopher Nolan; y “Minions & Monsters”, una nueva apuesta animada de Illumination.

Mientras tanto, el éxito de “Super Mario Galaxy: La Película” confirma que las adaptaciones de videojuegos siguen siendo una de las fórmulas más rentables de la industria cinematográfica actual.

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