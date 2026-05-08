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Provoca Rosalía aglomeraciones durante paseo por Sevilla

La cantante llegó a Sevilla desde el jueves para participar en un evento organizado por Netflix con motivo del estreno mundial de ‘Berlín y la dama del armiño'.

  • 08
  • Mayo
    2026

Rosalía sorprendió este viernes a turistas y residentes al recorrer las calles del centro histórico de Sevilla previo a su presentación especial organizada por Netflix, lo que provocó aglomeraciones en distintos puntos de la ciudad.

La cantante española fue vista caminando por la Avenida de la Constitución y otras zonas cercanas a la catedral sevillana, acompañada por un fuerte dispositivo de seguridad mientras decenas de personas intentaban acercarse para fotografiarla.

Rosalía visitó restaurantes y comercios del centro

Durante su recorrido, la artista ingresó a varios establecimientos del centro histórico, incluido un restaurante donde comió y algunas tiendas locales.

En uno de los comercios recibió como regalo unos pendientes inspirados en una leyenda siciliana, acompañados por una tarjeta dedicada especialmente para ella.

La presencia de Rosalía causó filas y concentración de personas en las inmediaciones de los negocios que visitó.

Netflix prepara evento especial en Sevilla

La cantante llegó a Sevilla desde el jueves para participar en un evento organizado por Netflix con motivo del estreno mundial de ‘Berlín y la dama del armiño’, la nueva temporada de la precuela de ‘La casa de papel’.

Rosalía interpretará una canción este sábado junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla en un escenario flotante instalado sobre la dársena del río Guadalquivir.

Las autoridades reforzaron la seguridad en la zona ante la expectativa generada por el espectáculo y la presencia de la artista en la ciudad.


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