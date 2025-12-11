Podcast
Escena

'Lux', de Rosalía, es elegido mejor álbum de 2025 por Variety

La revista lo colocó en el primer lugar de su lista anual, destacando su ambición artística, mientras la cantante se prepara para su gira mundial de 2026

El nuevo disco de Rosalía, "Lux", se convirtió este jueves en el gran favorito de la prestigiosa revista Variety, que lo colocó en el puesto número uno de su lista de mejores álbumes de 2025. 

El ranking de la revista también incluye trabajos de Bad Bunny y Karol G, pero ninguno logró el consenso que sí alcanzó la española.

En su publicación, el medio explicó que es la primera vez que los cuatro integrantes de su equipo musical coinciden en destacar un mismo álbum como el mejor del año. 

Para Variety, esta unanimidad es una señal clara de que "Lux" podría competir con fuerza en los Grammy de 2027, luego de quedar fuera del periodo de elegibilidad para la próxima edición.

En su análisis, los editores elogiaron la ambición del proyecto y la capacidad de la cantante española para ejecutar una obra de gran complejidad. 

El editor ejecutivo de música, Jem Aswad, comparó el álbum con “una novela exigente o una película llena de simbolismos”, subrayando que la cantante interpreta los 11 temas en 11 idiomas diferentes, casi siempre acompañada por una orquesta completa.

Otro miembro del comité, Steven Harowitz, definió a "Lux" como una “ópera pop en su expresión más pura”, rebosante de ideas complejas que invitan a escucharlo una y otra vez. Variety también resalta que el disco está cargado de referencias a lo divino, algo poco común en un proyecto pop de una superestrella contemporánea.

Rosalía acompañará el éxito crítico con una gira mundial en 2026, que incluye dos fechas ya muy anticipadas en el Madison Square Garden de Nueva York, los días 16 y 17 de junio. La venta de boletos comenzó este jueves y varios tramos ya se encuentran agotados.


