Sabrina Carpenter estrena especial navideño en Netflix

Sabrina Carpenter, una de las cantantes pop del momento, disfruta tanto la Navidad, que quiso compartir su gusto con sus fans, a través de un programa especial que estará en las plataformas digitales a partir de este viernes.

La también actriz se colará en los hogares de todo el mundo para ponerle un toque musical y divertido a las fiestas decembrinas con A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter, un programa musical de variedades, música, comedia y sorpresas.

De la mano de Netflix, la cantante de Pensilvania se transforma en una sexy Mamá Noel para interpretar tanto temas propios como clásicos navideños.

También habrá duetos musicales con artistas de la talla de Chappell Roan, Tyla, Shania Twain o Kali Uchis, y sketches muy divertidos con invitados como Nico Hiraga, Quinta Brunson, Cara Delevingne, Megan Stalter, Sean Astin, Owen Thiele y Jillian Bell.

De hecho, habrá una actuación simulando la famosa canción Diamonds Are a Girl's Best Friend de la película de 1953 Los caballeros las prefieren rubias.

El programa navideño seguirá los códigos de vestimenta del tour Short n’ sweet, es decir, la moda de los años 50 y el fenómeno pin-up estarán más que presentes en todo momento.

El especial llega justo después de que Carpenter lanzará su exitoso sexto álbum Short n’ Sweet, que debutó en el puesto No. 1 del Billboard 200, convirtiéndose en el tercer debut más grande de la primera semana en 2024.

En el programa también se verá reflejada su evolución como artista, desde que comenzó su carrera profesional en el mundo de la actuación con pequeños papeles en series estadounidenses como Law & order: Special victims unit o The Goodwin games.

La música llegó después y lo hizo de la mano de Disney. En 2015, lanzó su canción debut We'll be the stars y, meses después, salió a la luz su primer álbum de estudio Eyes wide open.

Su colaboración con Disney continuó y, un tiempo después, protagonizo la película Adventures in Babysitting, de Disney Channel.

A partir del lanzamiento de este primer disco, pisó el acelerador a fondo y en 2016 sacó un segundo álbum titulado Evolution. Dos años después lanzó Singular Act: I, su tercer disco, y, un año después, Singular Act: II.

En 2021 dijo adiós a Hollywood Records –propiedad de Disney– y firmó con la discográfica Island Records. El resto es historia.

En 2022 llegaría su quinto álbum Emails I can't send, trabajo al que pertenece el hit Nonsense, que se viralizó en TikTok y sembró la semilla del fenómeno global en el que se ha convertido la norteamericana actualmente.

