Sabrina Carpenter pone orden de restricción a acosador

La cantante y actriz Sabrina Carpenter obtuvo una orden de alejamiento temporal contra un hombre que presuntamente acudió en varias ocasiones a su domicilio en Los Ángeles, incluso después de haber sido arrestado por intentar ingresar a la propiedad.

De acuerdo con documentos presentados ante una corte de California, la artista solicitó medidas de protección luego de una serie de incidentes ocurridos a finales de mayo que generaron preocupación por su seguridad y la de su familia.

Visitas reiteradas a su residencia

Según la denuncia, el hombre identificado como William Applegate, de 31 años, se presentó el 23 de mayo en la vivienda de la intérprete sin contar con autorización o invitación previa.

Carpenter señaló que el individuo intentó abrir la puerta principal de la residencia y posteriormente tocó el timbre. Al ser confrontado por personal de seguridad, presuntamente se negó a retirarse del lugar.

La cantante afirmó que el hombre aseguró conocerla personalmente, pese a que ella sostiene que nunca ha tenido contacto alguno con él.

La situación derivó en la intervención de las autoridades, quienes procedieron con su detención.

Regresó tras ser arrestado

De acuerdo con el testimonio presentado ante la corte, menos de 24 horas después de haber sido arrestado, el sujeto volvió a aparecer en la propiedad.

La artista indicó que el 24 de mayo regresó al domicilio y se retiró únicamente después de que los guardias de seguridad le solicitaran abandonar el lugar.

Sin embargo, el individuo habría vuelto nuevamente el 25 de mayo, lo que provocó una nueva llamada a las autoridades para atender la situación.

En su declaración judicial, Sabrina Carpenter aseguró que nunca ha conocido ni mantenido comunicación con Applegate.

Además, expresó que no tiene interés alguno en establecer contacto con él y describió su comportamiento como preocupante debido a la insistencia mostrada tras las intervenciones policiales.

La cantante sostuvo que las acciones del individuo le hicieron percibir una actitud deliberada y agresiva, motivo por el cual decidió recurrir a las autoridades judiciales para solicitar protección.

La solicitud presentada ante el tribunal incluye registros captados por el sistema de videovigilancia de la residencia, los cuales habrían documentado parte de los hechos denunciados.

Las imágenes forman parte de las pruebas aportadas por el equipo legal de la artista para sustentar la necesidad de una medida de protección inmediata.

Audiencia definirá si la orden será permanente

La corte concedió una orden de alejamiento temporal que obliga al acusado a mantenerse alejado de Carpenter, así como de su hermana Sarah y de la pareja de esta, George.

Está previsto que un juez celebre una audiencia en las próximas semanas para determinar si la medida cautelar será ampliada y convertida en una orden de restricción permanente.

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