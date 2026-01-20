Podcast
Escena

Sabrina Carpenter cantará en la próxima gala de los Grammy

La cantante suma seis nominaciones y será la primera actuación confirmada para la 68ª edición de los Grammy, que se celebrará el 1 de febrero en Los Ángeles

  • 20
  • Enero
    2026

Sabrina Carpenter fue confirmada como una de las artistas que se presentarán en la 68ª edición de los premios Grammy, programada para el próximo 1 de febrero en Los Ángeles, informó la Academia de la Grabación.

La cantante, que obtuvo dos estatuillas en la edición de 2025, llega a esta gala con seis nominaciones, incluidas algunas de las categorías más relevantes. Compite a grabación y canción del año por *Manchild*, así como a álbum del año y mejor álbum pop vocal por *Man’s Best Friend*.

Carpenter también figura en las ternas de mejor interpretación pop en solitario y mejor video musical, ambas nuevamente por *Manchild*, consolidándose como una de las artistas con mayor presencia en esta edición.

Será el segundo año consecutivo en el que la intérprete suba al escenario de los Grammy y, hasta ahora, es la primera actuación confirmada para la ceremonia, lo que ha elevado las expectativas en torno a su participación.

La gala volverá a ser conducida por el comediante sudafricano Trevor Noah y se transmitirá en vivo a través de CBS, además de estar disponible en streaming y bajo demanda en Paramount+.

En cuanto a las nominaciones, Kendrick Lamar encabeza la lista con nueve candidaturas, seguido por Lady Gaga, Cirkut y Jack Antonoff, con siete cada uno. Bad Bunny también destaca entre los más nominados al aspirar a seis premios.


