Taylor Swift arrasa con ocho nominaciones en los AMAs 2026

La cantante estadounidense Taylor Swift vuelve a dominar la escena musical al encabezar las nominaciones de los American Music Awards 2026 con un total de ocho candidaturas, reafirmando su estatus como la artista más premiada en la historia del certamen.

La intérprete compite en categorías clave como Artista del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Video Musical y Canción del Verano, además de Mejor Artista Pop Femenina, Mejor Canción Pop y Mejor Álbum Pop.

Detrás de Swift, cuatro artistas empatan con siete nominaciones: Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Sombr y Morgan Wallen.

Muy cerca aparecen Lady Gaga y Alex Warren con seis nominaciones cada uno, mientras que artistas como Fuerza Regida, Zara

En el listado también destacan figuras consolidadas como Cardi B, Justin Bieber, Bruno Mars y Bad Bunny.

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Swift, favorita para ampliar su legado

Con 40 premios AMA en su carrera, Swift parte como favorita para ampliar su récord histórico.

Comenzó a ganar desde muy joven, su primera victoria fue en 2008 como Favorite Country Female Artist.

Asimismo, ha ganado Artist of the Year en múltiples ocasiones (récord con al menos 7 veces).

En 2019, recibió el premio especial Artist of the Decade y superó el récord histórico de Michael Jackson al convertirse en la artista más premiada de todos los tiempos.

En la ceremonia de 2022, ganó 6 premios en una sola noche, llegando exactamente a las 40 victorias totales. Desde entonces, su récord se mantiene intacto.

Su álbum The Life of a Showgirl compite por Álbum del Año, mientras que el sencillo “The Fate of Ophelia” aparece en múltiples categorías, incluyendo Canción del Año.

Además, su tema “Elizabeth Taylor” fue postulado como Canción del Verano, reforzando su presencia en los principales rubros.

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Nuevos talentos y categorías

Artistas como Olivia Dean y Sombr destacan al obtener siete nominaciones en su primera aparición, incluyendo Artista Revelación del Año. También figuran debutantes como RAYE, Tate McRae y PinkPantheress.

La edición 2026 introduce once nuevas categorías, entre ellas Artista Revelación por género, Canción del Verano y Mejor Canción Retro, ampliando el alcance del reconocimiento musical.

La ceremonia se celebrará el próximo 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena y será conducida por Queen Latifah.

Será la edición número 52 de estos premios creados por Dick Clark Productions en la década de 1970, cuyo formato se distingue por basarse en el éxito comercial y el voto del público.

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