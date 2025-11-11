Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_11_11_T145650_572_c99ac3cb52
Escena

Sabrina Carpenter será Alicia en un nuevo musical de Universal

Sabrina Carpenter se prepara para dar un salto más en su carrera, ahora como protagonista y productora de una adaptación de Alicia en el País de las Maravillas

  • 11
  • Noviembre
    2025

La cantante y actriz Sabrina Carpenter se prepara para dar un salto más en su carrera, ahora como protagonista y productora de una adaptación musical inspirada en Alicia en el País de las Maravillas, el clásico de Lewis Carroll, que será desarrollado por Universal Pictures.

El proyecto, aún sin título oficial, estará escrito y dirigido por Lorene Scafaria, reconocida por su trabajo en la película Hustlers, protagonizada por Jennifer Lopez.

En la producción también participará Marc Platt, responsable de grandes musicales como Wicked, junto con Leslie Morgenstein y Elysa Koplovitz Dutton de Alloy Entertainment, la productora detrás de series como Gossip Girl y Pretty Little Liars.

A diferencia de las versiones previas de Alicia en el País de las Maravillas, esta nueva cinta será un musical original de acción real, no un remake de las adaptaciones de Disney.

Según fuentes cercanas, el proyecto es una idea personal de Carpenter, quien presentó a Universal una propuesta detallada con conceptos visuales y un lookbook hace más de un año. Su visión llamó la atención del estudio, que decidió avanzar en el desarrollo del filme.

La historia de Carroll, publicada en 1865, sigue las aventuras de una niña que cae por la madriguera de un conejo hacia un mundo fantástico y absurdo, poblado por criaturas parlantes.

Aunque el nuevo guion se mantiene en reserva, se espera que la versión de Carpenter ofrezca una interpretación contemporánea y simbólica, manteniendo el espíritu de curiosidad y transformación que caracteriza al relato original.

El equipo de desarrollo en Universal está liderado por Ryan Jones, vicepresidente de producción, y Jacqueline Garell, directora de desarrollo.

Por parte de Marc Platt Productions, Katie McNicol supervisa el proyecto.

Universal aún no ha revelado la fecha de inicio de rodaje ni el elenco que acompañará a Carpenter, pero el entusiasmo en torno a la producción anticipa una de las apuestas más interesantes dentro del género musical en los próximos años.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

6069048_8c661776de
Anuel AA recorre Monterrey ¡a bordo de una Black Mamba blindado!
i_Ws_Mtjrx_X4_706b7b0647
Luli Pampín llena de magia y alegría la Arena Monterrey
escena_sydney_sweeney_y_scooter_braun_bdc2e8dfc7
Sydney Sweeney y Scooter Braun confirman su romance
publicidad

Últimas Noticias

mario_galaxy_movie_09034c8e34
Anuncian fecha de estreno de 'The Super Mario Galaxy Movie'
EH_UNA_FOTO_2025_11_12_T120240_107_fff9d3dd8e
El diablo viste de a la Moda 2 presenta su primer tráiler
corralongrua_779b43ba95
Beneficia Juárez con 'Descuentos a la Orden' a automovilistas
publicidad

Más Vistas

nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×