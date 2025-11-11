Sabrina Carpenter será Alicia en un nuevo musical de Universal

La cantante y actriz Sabrina Carpenter se prepara para dar un salto más en su carrera, ahora como protagonista y productora de una adaptación musical inspirada en Alicia en el País de las Maravillas, el clásico de Lewis Carroll, que será desarrollado por Universal Pictures.

El proyecto, aún sin título oficial, estará escrito y dirigido por Lorene Scafaria, reconocida por su trabajo en la película Hustlers, protagonizada por Jennifer Lopez.

En la producción también participará Marc Platt, responsable de grandes musicales como Wicked, junto con Leslie Morgenstein y Elysa Koplovitz Dutton de Alloy Entertainment, la productora detrás de series como Gossip Girl y Pretty Little Liars.

A diferencia de las versiones previas de Alicia en el País de las Maravillas, esta nueva cinta será un musical original de acción real, no un remake de las adaptaciones de Disney.

Según fuentes cercanas, el proyecto es una idea personal de Carpenter, quien presentó a Universal una propuesta detallada con conceptos visuales y un lookbook hace más de un año. Su visión llamó la atención del estudio, que decidió avanzar en el desarrollo del filme.

La historia de Carroll, publicada en 1865, sigue las aventuras de una niña que cae por la madriguera de un conejo hacia un mundo fantástico y absurdo, poblado por criaturas parlantes.

Aunque el nuevo guion se mantiene en reserva, se espera que la versión de Carpenter ofrezca una interpretación contemporánea y simbólica, manteniendo el espíritu de curiosidad y transformación que caracteriza al relato original.

El equipo de desarrollo en Universal está liderado por Ryan Jones, vicepresidente de producción, y Jacqueline Garell, directora de desarrollo.

Por parte de Marc Platt Productions, Katie McNicol supervisa el proyecto.

Universal aún no ha revelado la fecha de inicio de rodaje ni el elenco que acompañará a Carpenter, pero el entusiasmo en torno a la producción anticipa una de las apuestas más interesantes dentro del género musical en los próximos años.

