Sabrina Carpenter anuncia el video musical de 'Tears'

Sabrina Carpenter anunció que el video musical de "Tears" se lanzará el próximo viernes, 29 de agosto de 2025, coincidiendo con el estreno de su séptimo álbum de estudio, Man's Best Friend.

El anuncio fue hecho a través de sus redes sociales, donde compartió un teaser de 14 segundos que ya ha generado muchas expectativas.

El video parece tener un ambiente de "country noir femme fatale", con Sabrina luciendo un sombrero y sus seguidores especulan que es la continuación de "Manchild".

Tears video. 8/29 ⏰



just one more week until Man’s Best Friend! pic.twitter.com/jvoqEp3aDb — Sabrina Carpenter (@SabrinaAnnLynn) August 23, 2025

Los fans están entusiasmados, y el álbum, que incluye 12 pistas con "Manchild" como sencillo principal.

Las proyecciones de ventas iniciales indican que Man's Best Friend podría alcanzar más de 300,000 unidades en su primera semana.

Man's Best Friend es el próximo séptimo álbum de estudio de Sabrina Carpenter, que se lanzará el 29 de agosto de 2025 a través de Island Records.

Sigue a su álbum ganador del Grammy de 2024, Short n' Sweet .

El sencillo principal, "Manchild", se lanzó el 5 de junio de 2025, alcanzando el número uno en Irlanda, el Reino Unido y el Billboard Hot 100 de Estados Unidos Producido con Jack Antonoff, la creación del álbum se inspiró en artistas como Donna Summer, ABBA, Dolly Parton y Stevie Wonder, y Carpenter notó un proceso creativo perfecto en comparación con sus proyectos anteriores.

El álbum presenta 12 canciones, incluidos títulos como "Tears", "Goodbye", "House Tour" y "Never Getting Laid", revelados a través de publicaciones en redes sociales con cachorros en las que participaron los fanáticos.

La provocativa portada del álbum, que muestra a Carpenter a cuatro patas con un hombre agarrándole el pelo, desató la polémica.

Los críticos, incluyendo a Glasgow Women's Aid, la calificaron de misógina y de complacer la mirada masculina, mientras que otros la consideraron satírica y desafiar los estereotipos sexuales.

Carpenter respondió con portadas alternativas, incluyendo una titulada "approved by God" (Aprobada por Dios), en la que aparece con un vestido del brazo de un hombre, y otra en la que domina a los hombres en una cena.

También se anunció un tema extra exclusivo en vinilo, "Such a Funny Way".

Ya se pueden reservar los discos, incluyendo LPs firmados y ediciones de lujo con un empaque único. Carpenter organizó sesiones de escucha exclusivas para sus fans en ciudades como Los Ángeles y Nueva York.

