Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_23_T122431_735_92c8b5cfca
Escena

Sabrina Carpenter anuncia el video musical de 'Tears'

Sabrina Carpenter anunció que el video musical de "Tears" se lanzará el próximo viernes, 29 de agosto de 2025, al igual que su nuevo álbum 'Man's Best Friend'

  • 23
  • Agosto
    2025

Sabrina Carpenter anunció que el video musical de "Tears" se lanzará el próximo viernes, 29 de agosto de 2025, coincidiendo con el estreno de su séptimo álbum de estudio, Man's Best Friend.

El anuncio fue hecho a través de sus redes sociales, donde compartió un teaser de 14 segundos que ya ha generado muchas expectativas.

 El video parece tener un ambiente de "country noir femme fatale", con Sabrina luciendo un sombrero y sus seguidores especulan que es la continuación de "Manchild".

Los fans están entusiasmados, y el álbum, que incluye 12 pistas con "Manchild" como sencillo principal.

Las proyecciones de ventas iniciales indican que Man's Best Friend podría alcanzar más de 300,000 unidades en su primera semana.

Man's Best Friend es el próximo séptimo álbum de estudio de Sabrina Carpenter, que se lanzará el 29 de agosto de 2025 a través de Island Records. 

Sigue a su álbum ganador del Grammy de 2024, Short n' Sweet .

El sencillo principal, "Manchild", se lanzó el 5 de junio de 2025, alcanzando el número uno en Irlanda, el Reino Unido y el Billboard Hot 100 de Estados Unidos Producido con Jack Antonoff, la creación del álbum se inspiró en artistas como Donna Summer, ABBA, Dolly Parton y Stevie Wonder, y Carpenter notó un proceso creativo perfecto en comparación con sus proyectos anteriores.

El álbum presenta 12 canciones, incluidos títulos como "Tears", "Goodbye", "House Tour" y "Never Getting Laid", revelados a través de publicaciones en redes sociales con cachorros en las que participaron los fanáticos.

GxSN85JWMAEcEXN.jfif

La provocativa portada del álbum, que muestra a Carpenter a cuatro patas con un hombre agarrándole el pelo, desató la polémica.

Los críticos, incluyendo a Glasgow Women's Aid, la calificaron de misógina y de complacer la mirada masculina, mientras que otros la consideraron satírica y desafiar los estereotipos sexuales.

Carpenter respondió con portadas alternativas, incluyendo una titulada "approved by God" (Aprobada por Dios), en la que aparece con un vestido del brazo de un hombre, y otra en la que domina a los hombres en una cena.

También se anunció un tema extra exclusivo en vinilo, "Such a Funny Way".

Gx14jxSWcAAfPUe.jfif

Ya se pueden reservar los discos, incluyendo LPs firmados y ediciones de lujo con un empaque único. Carpenter organizó sesiones de escucha exclusivas para sus fans en ciudades como Los Ángeles y Nueva York.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Erika_Buenfil_70562e0ed2
Detienen a presuntos ladrones de Erika Buenfil; uno es colombiano
EH_FOTO_VERTICAL_2025_08_23_T131003_269_22e62ec4c2
Shakira llega a Monterrey con su tour “Las Mujeres Ya No Lloran”
EH_UNA_FOTO_2025_08_23_T100550_792_0a42e7d5d6
Juárez Juangabrielísimo, un homenaje al legado de Juan Gabriel
publicidad

Últimas Noticias

0_D6_A6424_4687d6528a
Sultanes aplasta 11-1 a Tecos y está cerca de la Final de Zona
Whats_App_Image_2025_08_23_at_10_37_14_PM_fe39015e21
Pondrá regia denuncia penal contra Doctors Hospital 
Checo_Perez_687608a6f5
Checo Pérez tendría acuerdo su regreso a F1 con Cadillac
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_22_at_12_45_03_AM_1cab57c0ee
Clúster de NL acusa que hospitales ven a pacientes como negocio
3fd1412a_cc9f_4904_b047_ae6566b03512_26c1bfd7ae
Enfrentamiento contra policías deja 12 abatidos en Dr. Coss
Detectan_grupos_criminales_en_carreteras_de_NL_hay_10_detenidos_dca115cbc9
Detectan grupos criminales en carreteras de NL; hay 10 detenidos
publicidad
×