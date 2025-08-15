Anna Faris y Regina Hall regresan para el reinicio de Scary Movie

La icónica franquicia de comedia y terror Scary Movie prepara su regreso a la pantalla grande con un giro muy especial: Regina Hall y Anna Faris volverán a encarnar a sus recordados personajes, Brenda y Cindy, en una nueva entrega que reunirá, por primera vez en 18 años, a los hermanos Wayans para desarrollar un guion completamente original.

“Estamos ansiosas por devolverles la vida a Brenda y Cindy y reunirnos con nuestros grandes amigos Keenen, Shawn y Marlon, tres hombres por los que literalmente moriríamos (en el caso de Brenda, otra vez)”, expresaron Hall y Faris con el humor que las caracteriza.

La producción, a cargo de Miramax y con estreno previsto para el 12 de junio de 2026 bajo el sello de Paramount, comenzará a rodarse en octubre. Keenen Ivory Wayans, director y guionista de las dos primeras películas, regresa como productor, mientras que Marlon y Shawn Wayans, también guionistas y protagonistas de las entregas iniciales, se suman a la escritura y producción junto a Rick Alvarez.

La dirección estará en manos de Michael Tiddes, colaborador de larga trayectoria con los Wayans y responsable de títulos como A Haunted House, Naked y Sextuplets. Jonathan Glickman y Alexandra Lowey fungirán como productores ejecutivos.

La saga Scary Movie, nacida en el año 2000, se convirtió en un fenómeno cultural y comercial con más de 900 millones de dólares recaudados en taquilla a lo largo de cinco películas, combinando sátira, humor absurdo y parodias de las tendencias más populares del cine de terror.

La película original incluso estableció un récord para el género al recaudar 42.5 millones de dólares en su primer fin de semana.

Con el terror viviendo un auge en la cartelera y el público ávido de una buena dosis de humor irreverente, el regreso de Scary Movie promete ser una gran fiesta de sustos… y carcajadas.

