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Elenco de ‘Scary Movie’ llega para aterrorizar a México

Los hermanos Wayans y Anna Faris presentaron en México el regreso de ‘Scary Movie’, que estrenará en junio con nostalgia, sátira y humor irreverent

  • 13
  • Mayo
    2026

La saga de comedia y parodia “Scary Movie” está de vuelta y eligió a México como una de sus paradas clave para presentar su nueva entrega, en un esperado relanzamiento encabezado por los hermanos Marlon y Shawn Wayans junto a Anna Faris, protagonistas de una franquicia que marcó a toda una generación.

Después de 13 años sin una nueva película, la sexta entrega llegará a salas de cine el próximo 4 de junio en México y Latinoamérica, con la promesa de recuperar el humor irreverente, absurdo y políticamente incorrecto que convirtió a la serie en un fenómeno global desde su debut en el año 2000.

México recibe con nostalgia a los Wayans y Anna Faris

Durante su visita a la Ciudad de México, los actores convivieron con seguidores, firmaron autógrafos y bromearon con el público mexicano, que respondió con entusiasmo a su regreso.

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“Con todo lo que pasamos en la pandemia, y lo que está sucediendo actualmente en el mundo, queremos que se lleven a su familia a ver la película y que se relajen”, expresaron Marlon y Shawn Wayans durante un evento con fans.

El cariño del público latinoamericano también fue reconocido por Marlon, quien aseguró sentirse identificado con la cultura hispana.

“Los latinos se ríen de cosas muy fuertes, de su familia y de ellos mismos. Ellos son como nosotros… nos tenemos que reír porque si no, nos echaríamos a llorar”, comentó.

Anna Faris vuelve como Cindy Campbell

Uno de los regresos más celebrados es el de Anna Faris, quien retomará su icónico papel de Cindy Campbell tras haberse ausentado de “Scary Movie 5”.

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La actriz confesó que su retorno fue profundamente emotivo.

“Cuando me dijeron que se iba a relanzar esta franquicia, pensé que era fantástico (…) lloré cuando me lo dijeron”, afirmó Faris, quien destacó el valor sentimental de reencontrarse con una saga que impulsó su carrera.

La nueva película se burlará de recientes éxitos del cine de horror, incluyendo producciones contemporáneas como “Sinners”, “Weapons” y otras cintas del género sobrenatural y psicológico.

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Además del regreso de Faris, Marlon y Shawn Wayans, también volverán figuras emblemáticas como Regina Hall, mientras que el proyecto busca reconectar con la esencia de las dos primeras entregas, ahora con los Wayans nuevamente involucrados en guion y producción.

Tras el tibio desempeño comercial de la quinta película, considerada por muchos como la más débil de la serie, los creadores buscan recuperar la confianza del público apostando por nostalgia, sátira renovada y el estilo cómico que definió a la franquicia.

“La comedia no ha cambiado, una buena broma sigue siendo una broma”, sentenció Marlon Wayans.


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