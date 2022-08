Se casan mejores amigos tras bromearlo... ¡10 años antes!

A pesar de tener una gran amistad en la adolescencia nunca llegaron a ser novios. Eso cambió tras la pandemia de Covid-19.

En una secundaria de Ecuador, una pareja de mejores amigos, Giovanni y Génesis quienes entonces tenían 15 años, en tono de broma se prometieron que si dentro de 10 años ambos seguían solteros volverían a encontrarse para contraer matrimonio.

Y una vez más vemos a la realidad superar la ficción. A través de un video que recientemente se volvió viral en TikTok, esta dulce pareja compartió su historia que logró conmover a millones de usuarios de esta plataforma al compartir que ahora son marido y mujer.

Al comenzar el video podemos leer:

"Yo, con 15 años: si seguimos solteros en 10 años nos casamos", y posteriormente escribió "Mi mejor amigo: 'Dale, lo hacemos en una'.

A pesar de tener una gran amistad en la adolescencia nunca llegaron a ser novios.

"Salíamos al receso juntos, comíamos juntos, pasábamos de arriba para abajo siempre juntos" recuerda ella.

También compartió que era ella quien sentía algo por él, siendo entonces que su mejor amiga de aquella época le aconsejó intentar darle celos con otro de sus compañeros, buscando que Giovanni reaccionara de alguna forma diferente, pero no fue así, pues él siempre la trató como su mejor amiga.

Al ver la indiferencia de su mejor amigo, ella comenzó a salir con otro chico, pero esto no terminó bien. Génesis decidió refugiarse en su mejor amigo, sin embargo, con el paso del tiempo su amistad se fue debilitando, hasta que cambiaron de escuela y dejaron de frecuentarse.

"Fui a derramar mis lágrimas con mi amiguito dónde él me aconsejaba, me mimaba, me cuidaba en todo, pero desde que pasamos a quinto curso fue en picada nuestra relación, luego de que él empezara a salir con una muchacha", compartió.

Tiempo después de haber entrado a la facultad ambos decidieron retomar la relación de amistad que tenían, pero Génesis acababa de salir de una relación y veía en Giovanni algo más que una simple amistad.

"Él se alejaba, entonces pensé que no le gustaba y lo dejé de buscar", recuerda la joven con nostalgia.

Pero a inicios del 2020, justo antes de que comenzara la emergencia sanitaria por el COVID-19 volvieron a encontrarse, y fue ahí donde Génesis confesó sus sentimientos hacia su mejor amigo, a lo que Giovanni "quedó en blanco y no sabía que decir".

"El 18 de enero del 2020, tuve tres entradas al cine. Invité a una amiga del colegio y me dijo: 'llamemos a Giovanni'. A la hora me escribe él y me dice que pasaba por nosotras", relató.

Después de la salida, la joven aprovechó el momento a solas que tendría con él para confesarle sus sentimientos, arriesgando la amistad que estaban retomando.

"Aproveché que él vino a mi casa un día. Le quedé mirando fijamente y le dije: tú me gustas, me encantas. Desde el primer día que te vi, me enamoré de ti. Siento no haberlo dicho antes, pero tenía miedo de perder tu amistad", relató Génesis.

De nuevo ella declara que su amigo se quedó mudo ante la situación por lo que ella optó por cambiar de tema y seguir la conversación. Pero este no fue el final de la historia, pues al día siguiente el hombre se contactó con ella diciendo que tenían una plática pendiente.

"A las dos de la mañana Giovanni me llamó y me pidió que saliera de mi casa a hablar. En su coche me confesó que le gustaba pero que tenía miedo a perderme".

Después ella concluye esta historia de amor diciendo que: "Estuvimos como dos meses de novios y me propuso vivir juntos. Él se vino a vivir conmigo y después de un año y nueve meses, me propuso matrimonio".

Actualmente la pareja se convirtió en un matrimonio en donde ambos se encuentran felizmente enamorados.