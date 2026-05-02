Selena Gomez vende su mansión de Los Ángeles por 6.5 millones

La actriz y cantante Selena Gomez decidió cerrar un importante capítulo personal e inmobiliario al poner a la venta su lujosa mansión en el área de Los Ángeles por 6.5 millones de dólares.

La propiedad, ubicada en el exclusivo enclave de Rancho de Encino y resguardada tras un acceso privado con portón, sale al mercado después de que la artista se mudara con Benny Blanco a una nueva residencia en Beverly Hills.

Una mansión con historia y sello de celebridad

La residencia no solo destaca por su tamaño y exclusividad, sino también por su legado: anteriormente perteneció al fallecido ícono del rock Tom Petty.

Con aproximadamente 11,500 pies cuadrados de construcción, la propiedad cuenta con seis habitaciones y diez baños, además de una larga lista de amenidades de lujo.

La casa ofrece todos los elementos de una mansión de alto nivel, gran sala de estar, cocina de diseño y comedor formal, pero también incorpora espacios pensados para una vida de celebridad.

Entre sus características destacan una bodega, sala multimedia, sala de masajes, gimnasio, estudio de trabajo y hasta una cabina profesional de grabación vocal.

En el exterior, la finca de casi una hectárea incluye jardines amplios, una cascada, un arroyo y una piscina con spa, creando una atmósfera de resort privado en plena ciudad.

El nuevo hogar con Benny Blanco

La decisión de vender llega después de que Selena Gomez y Benny Blanco adquirieran el año pasado una impresionante mansión en Beverly Hills por 35 millones de dólares, marcando una nueva etapa para la pareja.

El cambio refleja no solo una mudanza, sino una reorganización de su estilo de vida, apostando por una residencia aún más exclusiva.

La venta está a cargo del agente Branden Williams, de Beverly Hills Estates, quien llevará al mercado una propiedad que combina historia musical, diseño de lujo y el atractivo de haber sido hogar de una de las figuras más influyentes del pop actual.

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